Сторонники Саакашвили начали митинг у здания Верховной рады

В Киеве около здания Верховной рады начался митинг, организованный экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, сообщает РИА Новости.

На акцию пришли несколько сотен человек. Митингующие расположились на площади Конституции. Отмечается, что среди участников акции много людей в камуфляжной форме, их число постепенно увеличивается. Перед собравшимися со сцены выступают политики, которые высказывают недовольство действиями украинских властей.

Полиция усилила охрану в центре Киева, люди проходят через рамку-металлоискатель, а полициейские выборочно осматривают вещи. Обстановка в центре украинской столицы пока оценивается как спокойная.

В октябре несколько тысяч человек с флагами националистических партий и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле здания Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Депутаты Рады приступили к выполнению ряда требований. Однако организаторы митинга сообщили что акция протеста будет продолжена, а Саакашвили призвал сторонников прийти на митинг седьмого ноября.