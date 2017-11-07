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Сторонники Саакашвили начали митинг у здания Верховной рады

12:29 7.11.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

В Киеве около здания Верховной рады начался митинг, организованный экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, сообщает РИА Новости.

На акцию пришли несколько сотен человек. Митингующие расположились на площади Конституции. Отмечается, что среди участников акции много людей в камуфляжной форме, их число постепенно увеличивается. Перед собравшимися со сцены выступают политики, которые высказывают недовольство действиями украинских властей.

Полиция усилила охрану в центре Киева, люди проходят через рамку-металлоискатель, а полициейские выборочно осматривают вещи. Обстановка в центре украинской столицы пока оценивается как спокойная.

В октябре несколько тысяч человек с флагами националистических партий и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле здания Верховной Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Депутаты Рады приступили к выполнению ряда требований. Однако организаторы митинга сообщили что акция протеста будет продолжена, а Саакашвили призвал сторонников прийти на митинг седьмого ноября.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины, Михаил Саакашвили, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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07.11.2017, 14:38
Гость: Гуманитарий

Вот так, иногда думаешь, что судьба тебе улыбнулась, а ты просто ещё насмешил.
07.11.2017, 14:04
Гость: 2017

Ну вот, и Украина отмечает день Великой Октябрьской Социалистической Революции.
По-своему, по-кугутски.
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