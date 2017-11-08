СМИ рассказали о возможном разрыве дипотношений Украины с Россией

Депутат Верховной Рады от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв официальных дипломатических отношений Украины с Россией, пишет «Коммерсантъ».

Как данным газеты, большинство парламентариев собираются поддержать закон «о реинтеграции Донбасса», рассмотрение которого пройдет 16 ноября. Закон вступит в силу после соответствующего указа президента страны Петра Порошенко.

«В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне»,— заявил Иван Винник.

Издание также сообщает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария. Собеседники издания отметили, что разрыв дипотношений с Россией никак не входит в планы Порошенко.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.