Телеканал RT зарегистрировался в США как иноагент

Телеканал RT America выполнил требование Минюста США и зарегистрировался в качестве иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного редактора телеканала Маргариту Симоньян.

«Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит», - цитирует ее агентство.

По мнению главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, у России теперь есть основания для ответных мер в отношении американских СМИ. При этом он добавил, что его не радует такая ситуация, поскольку взаимные ограничения лишат граждан обеих стран возможности получать достоверную информацию, передает РИА «Новости».

Замглавы информационной службы RT Алексей Кузнецов, в свою очередь, заявил, что ему будет интересно понаблюдать за реакцией американских СМИ, работающих в России, на ответные меры. «Вот тогда мы воистину увидим, действительно ли наши американские партнеры последовательны и принципиальны, или в ход опять пойдут двойные стандарты», - сказал он.

В нью-йоркском комитете защиты журналистов ТАСС сообщили, что готовят заявление по поводу ситуации вокруг RT. Однако никаких положений данного документа не раскрыли.

США в прошлом месяце потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иноагента. В противном случае пригрозили серьезными мерами в отношении сотрудников. Москва предупредила Штаты об ответных шагах и уведомила об этом американские СМИ, работающие в РФ.



