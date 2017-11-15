В Раде намерены поднять вооруженное антироссийское восстание в Чечне

Скандальный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук с присущей ему откровенностью, граничащей со слабоумием, заявил, что его цель — организовать «вооруженное антикадыровское, а по сути антироссийское восстание в Ичкерии».

«В последние дни много иностранных и отечественных журналистов спрашивают: что общего у меня было с Аминой Окуевой и почему она стала именно моей помощницей?

Отвечаю. Амина, как и я, считала, что главным союзником Украины в войне с Московией являются порабощенные Кремлем народы и прежде всего народы Кавказа, которые с оружием в руках боролись и борются за свою независимость. Нашей целью является поднять вооруженное антикадыровское, а по сути антироссийское восстание в Ичкерии и других регионах оккупированного Московией Кавказа, чем открыть второй фронт в войне с Российской Федерацией», — рассказал Мосийчук.

По его словам, «Кремль не сможет воевать на два фронта и это значительно ускорит нашу украинскую победу в национально-освободительной войне на Востоке!»

«Именно после восстановления независимости Ичкерии и освобождения целого Кавказа от московской оккупации умрет кремлевский империализм, который сейчас ведет войну против Украины», — выразил уверенность украинский нардеп, сообщает «Русская весна».

«Солнце украинской Победы восходит над горами Кавказа, где повстанцы ведут неравную борьбу с коллаборационистами и кремлевскими оккупантами! Именно поэтому Украина и украинцы должны поддержать борцов за свободный Кавказ всеми доступными средствами (оружием, ресурсами, информационно).

Мы, украинцы, ради Победы, ради будущего наших детей обязаны перенести войну на территорию страны-агрессора — Российской Федерации. И совершенно был прав первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев, когда говорил: «Эта война придет на территорию России — хочет этого Россия, не хочет … И западные страны, мировое сообщество не дадут ее остановить, чтобы полностью изолировать Россию и уничтожить ее как государство, чтобы этого хищного зверя на Земле не существовало», — написал он на своей странице в соцсети.

«На этом стояли чеченцы, которые отдали свою жизнь в борьбе за Украину: Исса Мунаев, Амина Окуева, Тимур Махаури. На этом стоят чеченские добровольцы, которые защищают Украину на нашем Восточном фронте и повстанцы, которые с оружием в руках сражаются с кадыровскими коллаборационистами и кремлевскими оккупантами в горах Кавказа. На этом стоял и стою я, народный депутат Украины Игорь Мосийчук! И именно это нас объединяет!» — подытожил Мосийчук.