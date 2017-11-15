]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Раде намерены поднять вооруженное антироссийское восстание в Чечне

17:39 15.11.2017
Игорь Мосийчук. Фото с сайта wikimedia.org
Игорь Мосийчук. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Скандальный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук с присущей ему откровенностью, граничащей со слабоумием, заявил, что его цель — организовать «вооруженное антикадыровское, а по сути антироссийское восстание в Ичкерии».

«В последние дни много иностранных и отечественных журналистов спрашивают: что общего у меня было с Аминой Окуевой и почему она стала именно моей помощницей?

Отвечаю. Амина, как и я, считала, что главным союзником Украины в войне с Московией являются порабощенные Кремлем народы и прежде всего народы Кавказа, которые с оружием в руках боролись и борются за свою независимость. Нашей целью является поднять вооруженное антикадыровское, а по сути антироссийское восстание в Ичкерии и других регионах оккупированного Московией Кавказа, чем открыть второй фронт в войне с Российской Федерацией», — рассказал Мосийчук.

По его словам, «Кремль не сможет воевать на два фронта и это значительно ускорит нашу украинскую победу в национально-освободительной войне на Востоке!»

«Именно после восстановления независимости Ичкерии и освобождения целого Кавказа от московской оккупации умрет кремлевский империализм, который сейчас ведет войну против Украины», — выразил уверенность украинский нардеп, сообщает «Русская весна».

«Солнце украинской Победы восходит над горами Кавказа, где повстанцы ведут неравную борьбу с коллаборационистами и кремлевскими оккупантами! Именно поэтому Украина и украинцы должны поддержать борцов за свободный Кавказ всеми доступными средствами (оружием, ресурсами, информационно).

Мы, украинцы, ради Победы, ради будущего наших детей обязаны перенести войну на территорию страны-агрессора — Российской Федерации. И совершенно был прав первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев, когда говорил: «Эта война придет на территорию России — хочет этого Россия, не хочет … И западные страны, мировое сообщество не дадут ее остановить, чтобы полностью изолировать Россию и уничтожить ее как государство, чтобы этого хищного зверя на Земле не существовало», — написал он на своей странице в соцсети.

«На этом стояли чеченцы, которые отдали свою жизнь в борьбе за Украину: Исса Мунаев, Амина Окуева, Тимур Махаури. На этом стоят чеченские добровольцы, которые защищают Украину на нашем Восточном фронте и повстанцы, которые с оружием в руках сражаются с кадыровскими коллаборационистами и кремлевскими оккупантами в горах Кавказа. На этом стоял и стою я, народный депутат Украины Игорь Мосийчук! И именно это нас объединяет!» — подытожил Мосийчук.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.11.2017, 00:57
Гость: Carlos

Совпадение. Чеченцы умом скорбн не обижают - адвт не велит...
16.11.2017, 00:47
Гость: перспективы

"Европейские СМИ в открытую заговорили о необходимости раздела России, как единственном способе принести мир и стабильность на европейском континенте, да и во всем мире.
Россия — последний пережиток европейских феодальных и колониальных империй. Сегодня это архаичное территориальное объединение можно сохранить только с помощью сильного авторитарного режима. Однако он угрожает ближайшим и дальним соседям страны."
Следовательно ,как выход из положения и устранения угрозы, Россию весь мир будет вести к тому, что она распадётся на множество составляющих частей, соответствующих числу захваченных московитами территорий и народов, в т.ч. и тех, кого безосновательно объявили русскими.
15.11.2017, 22:16
Гость: в каждой

стране свои жирики. В расеи по два на кв м
Все комментарии (23)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.