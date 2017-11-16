Литовский парламент принял «Закон Магнитского»

Сейм Литвы принял так называемый «Закон Магнитского». Проект документа депутаты поддержали единогласно, передает Delfy.

В соответствии с законом, в республику будет запрещен въезд лицам, замешанным в коррупции, отмывании денег и нарушениях прав человека. Документ вступил в силу с начала 2018 года.

По словам депутата Эманулиса Зингериса, закон был принят из уважения к правам человека в России, а также ее «вероятному демократическому будущему».

Посол России в Литве Александр Удальцов некоторое время назад заявил «Интерфаксу», что Москва не оставит без ответа очередной недружественный шаг балтийской республики. Ряду нежелательных лиц из Литвы будет закрыт въезд в России. «А претендентов на эту роль сейчас здесь немало»,- добавил дипломат.

Литва стала четвертой страной, принявшей «Закон Магнитского». Первыми такой документ прияли США. Их примеру последовали Эстония и Канада.

