]]> ]]>
Главная В мире Новости

NYT объяснила ситуацию с картой со «спорным» Крымом

10:21 16.11.2017
Изображение с сайта wikimedia.org
Изображение с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

В издании The New York Times объяснили, почему в своей статье на карте пометили Крым как «спорную территорию» и заштриховали его одним цветом с Россией, при этом границу полуострова с Украиной пометили пунктиром, передает РИА «Новости».

По словам представителя NYT Дэниэля Роадеса, издание придерживается «последовательной политики» при изображении на карте спорных территорий.


«Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму», — пояснил он.

«Этот подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. Если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы вообще не писали эту историю. The Times широко освещала Украину и ситуацию в Крыму», — говорится в ответе.

Материал «В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения по нему», посвященный строительству моста через Керченский пролив, был опубликован 11 ноября. Статья была проиллюстрирована фрагментом карты, на которой Крым закрашен так же, как и территория остальной России. При этом присутствовало указание на то, что это спорная территория. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца пообещала, что ведомство обратится в редакцию The New York Times.

Темы: Ситуация вокруг Крыма
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.