NYT объяснила ситуацию с картой со «спорным» Крымом

В издании The New York Times объяснили, почему в своей статье на карте пометили Крым как «спорную территорию» и заштриховали его одним цветом с Россией, при этом границу полуострова с Украиной пометили пунктиром, передает РИА «Новости».

По словам представителя NYT Дэниэля Роадеса, издание придерживается «последовательной политики» при изображении на карте спорных территорий.



«Мы считаем, что карта и наша история (статья) дали четкое и точное описание ситуации в Крыму», — пояснил он.

«Этот подход с точки зрения содержания никоим образом не предполагает принятия российской позиции. Если бы статус и будущее региона не оспаривались, мы бы вообще не писали эту историю. The Times широко освещала Украину и ситуацию в Крыму», — говорится в ответе.

Материал «В путинском мосту в Крым будет больше символизма, чем движения по нему», посвященный строительству моста через Керченский пролив, был опубликован 11 ноября. Статья была проиллюстрирована фрагментом карты, на которой Крым закрашен так же, как и территория остальной России. При этом присутствовало указание на то, что это спорная территория. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца пообещала, что ведомство обратится в редакцию The New York Times.