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Эрдоган обвинил США в финансировании исламских террористов в Сирии

14:00 17.11.2017
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Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке «Исламского государства» (ИГ) (террористическая организация запрещена в России), пишет РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция не хочет вступать с США в союзнические отношения по Африну, так как США постоянно нарушают договорености.

«США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ, а сами, что сделали? Кучу долларов ИГ дали...», - заявил президент Турции.

Он напомнил, что США обещали, что помогут с членами PYD в Манбидже и Ракке. Однако обещание свое не выполнили. По его словам, граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии.

«Мы сражаемся не только с ИГ, но и с PYD. Мы прекрасно видим сценарии, разыгрываемые США — это не соответствует союзническим отношениям», - резюмировал он.

Как напоминает агентство, Анкара считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. 

Темы: США, Турция, Исламистские экстремисты и террористы
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17.11.2017, 17:47
Гость: Армия Асада

Боевики исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» напали на базу сирийской армии в Восточной Гуте, одной из зон деэскалации в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Dicrectorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Исламистам достались автоматы Калашникова, несколько реактивных огнеметов «Шмель» и патроны к крупнокалиберным пулеметам. Все это оружие было поставлено Дамаску Россией в рамках поддержки борьбы с терроризмом.

Помимо стрелкового оружия Сирии поставляется и бронетехника, в частности танки Т-90. Несколько этих машин сирийцы потеряли уничтоженными, другие были захвачены боевиками.
17.11.2017, 15:55
Гость: Кирилл.

Остаётся лишь добавить, что Президента США назначает ЛИЧНО самый влиятельный чел в галактике.
;)
17.11.2017, 15:14
Гость: полухохол

"Чья-бы корова мычала",такого "навара"от "шайтанов" наверное нет ни у кого ,как у семейства Эрдогана.Про амеров ,это "очень большой секрет"даже для бабулек на лавочках у подъездов.Короче,насмешил Эрдоган.
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