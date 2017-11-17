Эрдоган обвинил США в финансировании исламских террористов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в финансовой поддержке «Исламского государства» (ИГ) (террористическая организация запрещена в России), пишет РИА Новости.

По словам Эрдогана, Турция не хочет вступать с США в союзнические отношения по Африну, так как США постоянно нарушают договорености.

«США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с ИГ, а сами, что сделали? Кучу долларов ИГ дали...», - заявил президент Турции.

Он напомнил, что США обещали, что помогут с членами PYD в Манбидже и Ракке. Однако обещание свое не выполнили. По его словам, граждане Турции задаются вопросом, что США делают в Сирии.

«Мы сражаемся не только с ИГ, но и с PYD. Мы прекрасно видим сценарии, разыгрываемые США — это не соответствует союзническим отношениям», - резюмировал он.

Как напоминает агентство, Анкара считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.