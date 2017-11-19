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Саакашвили заявил о готовности стать премьером Украины

18:48 19.11.2017
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в facebook
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в facebook
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Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили готов возглавить новое правительство Украины. Об этом он заявил во время очередного вече у здания Верховной рады.

По словам Саакашвили, Украине срочно необходимо новое правительство. «Мы должны вместе создать это правительство, я готов вместе с вами сделать это. Мы должны найти новых людей для нового правительства Украины. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов возглавить и это правительство, если нужно», - цитирует экс-губернатора «Интерфакс». Он подчеркнул, что в состав нового правительства должны войти украинцы, которым будет нужна их страна, которую они будут уважать развивать.

Саакашвили напомнил о начале процедуры «народного импичмента» 3 декабря. Эту дату он назвал «часом икс» как для протестующих, так и для действующей власти.

До 3 декабря экс-губернатор намерен провести информационную кампанию. «Давайте организовываться, я буду ездить сейчас по стране, поднимать людей, мирно, спокойно, без каких-либо провокаций», - предложил он.

Бессрочная акция протеста, инициированная Сакашвили, продолжается свыше месяца. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, принятия нового закона о выборах и создания антикоррупционного суда.
 

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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19.11.2017, 19:26
Гость: Факт

Большинство украинцев будут только ЗА !
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