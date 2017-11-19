Депутат Верховной рады призвал идти на Россию войной

Проблемы между Украиной и Россией разрешимы только военным путем. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Андрей Билецкий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на один из украинских телеканалов.

По словам парламентария, России удалось присоединить Крым, воспользовавшись ослабленностью Украины. Он считает, что теперь пришел черед Киева оказывать давление на «болевые точки» России. «Таким же самым способом нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем», - цитирует его агентство.

Билецкий добавил, что одновременно с ослаблением России Украине следует укреплять свою армию, а затем напасть в подходящий момент. «Дипломатия будет нужна потом, для того чтобы заключить хороший мир за столом переговоров», - отметил парламентарий.

Ранее киевские власти обвиняли Россию о вмешательстве в дела Украины и оказании военной помощи Донбассу. Кроме того, Киев официально признал РФ «страной-агрессором».

Билецкий некоторое время назад командовал батальоном «Азов». В России в отношении него возбуждено уголовное дело.

