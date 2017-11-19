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Депутат Верховной рады призвал идти на Россию войной

19:32 19.11.2017
Фото с сайта segodnya.ua
Фото с сайта segodnya.ua
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Проблемы между Украиной и Россией разрешимы только военным путем. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады Андрей Билецкий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на один из украинских телеканалов.

По словам парламентария, России удалось присоединить Крым, воспользовавшись ослабленностью Украины. Он считает, что теперь пришел черед Киева оказывать давление на «болевые точки» России. «Таким же самым способом нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем», - цитирует его агентство.

Билецкий добавил, что одновременно с ослаблением России Украине следует укреплять свою армию, а затем напасть в подходящий момент. «Дипломатия будет нужна потом, для того чтобы заключить хороший мир за столом переговоров», - отметил парламентарий.

Ранее киевские власти обвиняли Россию о вмешательстве в дела Украины и оказании военной помощи Донбассу. Кроме того, Киев официально признал РФ «страной-агрессором».

Билецкий некоторое время назад командовал батальоном «Азов». В России в отношении него возбуждено уголовное дело.
 

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 06:32
Гость: В Киеве

два здания под куполами - это цирк и Верховна Рада.
Кое-кто путает.
20.11.2017, 06:19
Гость: Влад 33

Видно, что не покурив какой-то гадости, перед своим интервью, он бы не осмелился сказать такую глупость...!
Украина ещё есть только на карте.., а в действительности , к сожалению, все уже продано, перепродано, заложено, и ДАРОМ отдадено... , вместе со всеми, с прекрасной природой и трудолюбивыми людьми.. !
Проплаченные придурки делали "революцию".. Я видел сам(!), как из троллейбуса в Киеве вышли трое.. Один поднял впереди жевтоблокидный флаг, а двое других встав чуть поодаль него, но в ногу, замаршировали среди баб с сумками и детьми.. Что это? Поинтересовался я , видя цирк в первый раз.., так мне один мужчина стоящий и спокойно покуривающий сигарету ответил:- "Революция!".. Потом улыбнулся также как и я и пошел прочь..!.. В палатках оставались "дежурные"( на крещатике , днём !, а к вечеру подходили и "революционеры".., затаренные ( с горилкой), а местные старенькие бабульки приносили им картошки варёной , сала, огурчиков солененьких и.. Шарфики продавали по 40 гривен предприимчивые тётеньки .. Елка была ещё .. Вообщем -" театр в массы"! - знакомый лозунг... И все было оплачено, подготовлено ( людей автобусы привозили из деревень, которым и по сей день ничего не дали и не обещают!) .. И ведь многие поверили во всю эту чушь! Необходим был "внешний враг" - нашли, благо Россия рядом и понеслась... Лозунги штампуем, всех тех кто не согласен - под суд или вообще "сгноить", сделать так чтоб САМИ поуезжали!
трудная "зачистка" нас ждёт . крысы от безнаказанности одурели совсем!
20.11.2017, 06:18
Гость: Что сказать

больной на голову депутат, если считает возможным войну с Россией, и кто будет воевать бандеровское отребье? Между украинцами и бандеровцами нет ничего общего. А эта плесень воюет когда 10 против одного.
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