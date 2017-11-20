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Знаменитый серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в США

09:48 20.11.2017
Чарльз Мэнсон. Фото @CBSLA via Twitter
Чарльз Мэнсон. Фото @CBSLA via Twitter

В США, в тюрьме штата Калифорния, в возрасте 83 лет умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, сообщает CBS.

О причинах смерти Мэнсона не сообщается.

Чарльз Мэнсон известен как лидер коммуны «Семья» отдельные члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. В частности была убита жена режиссера Романа Поланский Шэрон Тейт, находящаяся на восьмом месяце беременности.

В ходе длительного судебного процесса семь членов «Семьи» были приговорены к смертной казни в газовой камере. В 1972 году Верховный суд заменил смертные приговоры на пожизненное заключение.

Известие о смерти Мэнсона подтвердила сестра Шэрон Тейт, сообщив, что ей поступил звонок из тюрьмы, где Мэнсон отбывал пожизненное заключение.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в мире, Расследование преступлений в мире, Резонансные судебные процессы в мире, Резонансные убийства и покушения в мире
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Комментарии читателей
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20.11.2017, 12:16
Гость: Newsmaker

А новости в России про американского маньяка писать это нормально? Может ещё и мемориал ему поставим?
20.11.2017, 11:48
Гость: Кот Мурр

Ничего,не переживай,у нас полно таких.Ещё встретишься!
20.11.2017, 10:45
Гость: pok

"Это был гениальный и очень сильной воли человек,"?человек?дай бог вам или вашим близким встртится с таким "человеком"!
Все комментарии (5)
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