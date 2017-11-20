Знаменитый серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в США

В США, в тюрьме штата Калифорния, в возрасте 83 лет умер серийный убийца Чарльз Мэнсон, сообщает CBS.

О причинах смерти Мэнсона не сообщается.

Чарльз Мэнсон известен как лидер коммуны «Семья» отдельные члены которой в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. В частности была убита жена режиссера Романа Поланский Шэрон Тейт, находящаяся на восьмом месяце беременности.

В ходе длительного судебного процесса семь членов «Семьи» были приговорены к смертной казни в газовой камере. В 1972 году Верховный суд заменил смертные приговоры на пожизненное заключение.

Известие о смерти Мэнсона подтвердила сестра Шэрон Тейт, сообщив, что ей поступил звонок из тюрьмы, где Мэнсон отбывал пожизненное заключение.