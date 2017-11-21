Украина возмутилась призывом крымчан на службу в ряды ВС России

Киев считает незаконным призыв жителей Крыма на службу в российскую армию и требует отменить его.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с призывом Российской Федерацией на военную службу граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории АР Крым и в городе Севастополь», - цитирует РИА «Новости» заявление ведомства.

Украинские власти считают действия России незаконными и настаивают на отмене призыва.

Накануне МИД Украины направил ноту протеста российскому внешнеполитическому ведомству в связи с визитом на полуостров президента РФ Владимира Путина.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. В Москве неоднократно подчеркивали, что таково было желание местного населения, выраженное путем всенародного референдума в полном соответствии с нормами международного права.

