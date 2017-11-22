"Трамп назвал разговор с Путиным замечательным"

Президент США Дональд Трамп заявил 22 ноября, что провел «прекрасный телефонный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию в Сирии, северокорейский кризис и Минские договоренности.

"У нас с президентом Путиным был замечательный разговор. Мы говорили о Сирии, что очень важно. Мы говорили о Северной Корее", - сказал цитирует его "Российская газета".

Российский и американский лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике. В частности, Путин отметил готовность содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе телефонных переговоров проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Путин также сообщил американскому лидеру итоги его встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

В Белом доме, в свою очередь, отметили, что при обсуждении сирийского вопроса Путин и Трамп подчеркнули важность поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения гражданской войны, окончания гуманитарного кризиса, возвращения беженцев-сирийцев в свои дома, обеспечения стабильности единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов. Кроме того, как рассказали в администрации президента США, лидеры двух стран подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии.