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Трамп назвал разговор с Путиным замечательным

11:00 22.11.2017
Дональд Трамп. Фото со страницы в Facebook
Дональд Трамп. Фото со страницы в Facebook
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Президент США Дональд Трамп заявил 22 ноября, что провел «прекрасный телефонный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию в Сирии, северокорейский кризис и Минские договоренности.

"У нас с президентом Путиным был замечательный разговор. Мы говорили о Сирии, что очень важно. Мы говорили о Северной Корее", - сказал цитирует его "Российская газета".

Российский и американский лидеры обменялись мнениями по сирийской проблематике. В частности, Путин отметил готовность содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе телефонных переговоров проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

Путин также сообщил американскому лидеру итоги его встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

В Белом доме, в свою очередь, отметили, что при обсуждении сирийского вопроса Путин и Трамп подчеркнули важность поддержки женевского процесса под эгидой ООН в целях мирного разрешения гражданской войны, окончания гуманитарного кризиса, возвращения беженцев-сирийцев в свои дома, обеспечения стабильности единой Сирии, свободной от злонамеренного вмешательства и безопасных гаваней террористов. Кроме того, как рассказали в администрации президента США, лидеры двух стран подтвердили важность совместной борьбы с терроризмом по всему Ближнему Востоку и Центральной Азии.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.11.2017, 12:31
Гость: Россиянин

Почему разговор с дружищей трмапом, а не при личной встрече, как с медведевым?
22.11.2017, 11:57
Гость: Вопрос

Чё это он хвалит. Опять уступили амерам, что ли?
22.11.2017, 11:56
Гость: Остолоп

"Трамп назвал разговор с Путиным замечательным"
Такая оценка может значить только одно - Кремль чего-то, или кого-то слил.
Все комментарии (7)
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