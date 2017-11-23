Владелец хостела в Польше приравнял евреев к ворам

Петр Рыбак, владеющий хостелом Dom Polski в Нижнесилезском воеводстве запретил останавливаться в своем заведении евреям, ворам и предателям Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Соответствующий плакат он вывесил у входа в хостел, чем вызвал неоднозначную реакцию общественности. Снимать плакат Рыбак категорически отказывается, а местные власти не могут сделать это самовольно, поскольку хостел является частной собственностью.

За свои антисемитские взгляды Рыбак, являющийся одним из лидеров вроцлавских националистов, неоднократно привлекался к ответственности. Сначала он получил условный срок. Однако после того как он во время демонстрации против иммигрантов сжег марионетку, которая символизировала еврея, наказание стало реальным – Рыбак угодил в тюрьму на два месяца.

