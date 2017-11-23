]]> ]]>
Главная В мире Новости

Владелец хостела в Польше приравнял евреев к ворам

20:08 23.11.2017
Фото пользователя Flickr Contando Estrelas
Фото пользователя Flickr Contando Estrelas
Материалы по теме:

Петр Рыбак, владеющий хостелом Dom Polski в Нижнесилезском воеводстве запретил останавливаться в своем заведении евреям, ворам и предателям Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Соответствующий плакат он вывесил у входа в хостел, чем вызвал неоднозначную реакцию общественности. Снимать плакат Рыбак категорически отказывается, а местные власти не могут сделать это самовольно, поскольку хостел является частной собственностью.

За свои антисемитские взгляды Рыбак, являющийся одним из лидеров вроцлавских националистов, неоднократно привлекался к ответственности. Сначала он получил условный срок. Однако после того как он во время демонстрации против иммигрантов сжег марионетку, которая символизировала еврея, наказание стало реальным – Рыбак угодил в тюрьму на два месяца.
 

Темы: Польша, Общественно-политическая жизнь за рубежом
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2017, 00:07
Гость: Бультерьер

И то верно. Как нас отличают от сенбернаров, у всех же четыре лапы? Дискриминация, однако...
23.11.2017, 22:43
Гость: Alex202

Страна ЕС!
23.11.2017, 22:24
Гость: ABCD

Вы в серьёз считаете то кому то интересна эта авроимистическая чепуха, вроде "Авраам родил Якова... Яков родил Моисея.." Мне НЕТ.
История развития мира (к вашему удивлению) вовсе не крутится вокруг той истории что один народец себе нарисовал.
Попробуйте скинуть шоры иудо христианства и взглянуть на мир без них.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.