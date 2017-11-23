Под прикрытием борьбы Плотницкого и Корнета кто-то пытается сдать ЛНР Украине?

Во всем многообразии мнений вокруг происходящего в ЛНР эксперты почему-то позабыли недавнее выступление и.о. главы МИДа ЛНР Владимира Дейнего

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий отстранил от должности министра МВД ЛНР Игоря Корнета и назначил новым и.о. министра Владимира Черкова. Случилось это 20 ноября 2017 года, после чего Корнет «не захотел» уходить в отставку и в новостях стал раздуваться конфликт между двумя Игорями. Украинские СМИ даже умудрились запустить «утку» о том, что в Луганск на подавление восстания движется целая бронетанковая колонна со стороны России.

21 ноября в центре Луганска появилось «большое количество людей в военной форме», которые заблокировали проход и проезд к зданию правительства ЛНР.

Параллельно с этими событиями в Интернете появилось видеообращение Игоря Корнета, в котором тот сбивчиво поведал, что в ЛНР вокруг Плотницкого действует группа заговорщиков в интересах Украины, дискредитируя главу республики. Были названы фамилии начальника Службы правительственной безопасности ЛНР Евгения Селиверстова, руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой.

Сайт МВД ЛНР, который до сих пор продолжает функционировать в интересах Игоря Корнета, в подтверждение вышеизложенной информации 22 ноября разместил сообщение под заголовком «У МВД ЛНР появились новые доказательства инсценировки «госпереворота» осенью 2016 г.». В организации переворота с устранением от власти тогдашнего председателя Совета Министров ЛНР Геннадия Цыпкалова корнетовские силовики обвинили Е. Селиверстова.

За день до этого, 21 ноября, Игорь Плотницкий выступил с контрзаявлением, направленным против заявления Корнета, в котором глава ЛНР сообщил, что «оснований для ареста Анастасии Шуркаевой, Ирины Тейцман и Евгения Селиверстова никаких нет, и распоряжений подобного рода назначенный и. о. министра внутренних дел ЛНР не давал».

Непонятно, почему вдруг Плотницкий взял на себя функцию генпрокурора и вместо призыва прокуратуры к установлению истины в отношении Шуркаевой, Тейцман и Селиверстова априори обвинил их в невиновности.

Однако интересен факт, что глава ЛНР через упомянутое выше шуркаевское ГТРК ЛНР еще 10 ноября заявлял о том, что Игорь Корнет проживает в самовольно занятом доме и уже целый год не хочет его освобождать.

Таким образом, Шуркаева либо сама, либо по чьему-то указанию «била» по Корнету, а тот не оставался в долгу и сливал компромат на нее в Интернет. И действительно. По словам экс-министра информации ЛНР Юрия Першикова, последнюю неделю в соцсети вываливался компромат на чиновников и депутатов республики, однако «никто его не опроверг. При этом представители властных структур неоднократно заявляли, что к публикации материалов причастны как раз силы правопорядка, и, я так думаю, именно за это Корнета попробовали отстранить от должности».

Блогеры из Луганска указывают, что конфликт – всего лишь очередной этап «сезонного обострения» борьбы двух Игорей, которое «наблюдалось и прошлой осенью (т.н. "переворот") и позапрошлой ("дело Лямина"). И тогда тоже выходил указ главы об отстранении Корнета, но министр уходить отказался, и указ через полгода потихоньку отменили, а конфликт рассосался».

Кстати, окружение Владислава Суркова сразу поспешило заявить, что Кремль не поддерживает ни одну из сторон конфликта. По словам начальника департамента управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаила Арутюнова, «события в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска "в Кремль" не обращался».

Еще следует озвучить пару версий происходящего. Например, о том, что всю кашу заварила директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева, взаимодействие которой с украинскими спецслужбами имело место быть и которая, после разоблачения Корнетом, решила создать для своего бегства из ЛНР информационную завесу, стравив Корнета с Плотницким.

И о том, что раз весь конфликт был приурочен к 4-й годовщине начала Майдана на Украине, значит, он был запущен Киевом или в шкурных интересах украинской хунты.

Но во всем многообразии мнений эксперты случайно или специально почему-то позабыли недавнее выступление и.о. главы МИДа ЛНР Владимира Дейнего, который 8 ноября заявил, что Луганская народная республика должна снова стать территорией Украины.

А 10 ноября он продолжил свои «рассуждения» на местном телевидении, уведомив жителей республики, что для улучшения взаимопонимания с Киевом ЛНР, дескать, следует переименовать в ОРДЛО, как украинская сторона именует для себя республики Донбасса, называя их «отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

Причем оба раза он выступал в эфире ГТРК ЛНР, руководимой Анастасией Шуркаевой, которую Игорь Корнет обвинил в сотрудничестве с украинской стороной! А выступление Дейнего прозвучало аккурат в то самое время, когда 9 и 10 ноября в эфире того же ГТРК ЛНР стал раскручиваться маховик кампании по выселению Корнета из самовольно занятого им дома.

В Донецке выступления Дейнего были встречены с удивлением и даже с возмущением: ведь призывая ЛНР именоваться аббревиатурой «ОРДЛО», он вторгся в пределы чужой компетенции, самовольно замахнувшись на будущее Донецкой народной республики. По имеющейся информации, его предложениями были шокированы и многие представители правительства ЛНР.

Однако выносить сор из избы и обвинять луганского «мининдел» в легкомысленности и, тем более, в коллаборационизме ни в Донецке, ни в Луганске никто не стал. Все как будто проглотили демарш Дейнего и переключились на противостояние главы ЛНР и Игоря Корнета. А руководитель луганского МИДа продолжает возглавлять вверенное ему ведомство и присутствовать на международных встречах рядом с Игорем Плотницким. Как, скажем, на встрече Плотницкого с первым заместителем Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александром Хугом.

Получается, что если и.о. главы МИД ЛНР сливает республику, значит, это кому-нибудь нужно? И ради этой нужды можно раскрутить внутриведомственный конфликт в республике?

Автор: Федор Сергеев, Донецк