]]> ]]>
Главная В мире Новости

Литва решила поделиться вооружением с Украиной

19:59 26.11.2017
Автомат Калашникова. Фото с сайта armslist.com
Автомат Калашникова. Фото с сайта armslist.com
Материалы по теме:

Власти Литвы намерены предоставить Украине вооружение на сумму 1,9 миллиона евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления правительства балтийского государства.

Согласно документу, Украина получит минометы, свыше 80 пулеметов, более семи тысяч автоматов Калашникова, боеприпасы, противотанковое вооружение, а также военную технику. А проекте сказано, что все это будет передано Киеву «с безвозмездным правом собственности».

До начала декабря проект постановления будет обсуждаться МИД и Минфином Литвы.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил поставку вооружения Украине. Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
 

Темы: Литва, Украина, Вооружения в мире, Правительства зарубежных стран
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2017, 01:41
Гость: Шиза

Примерно та же история, что и с вашими глазами.
27.11.2017, 00:10
Гость: нутому

а что обсуждать -одна независимая страна поставляет вооружение другой независимой стране Кому и какое до этого дело Вон недавно ВВП с гордостью заявил что Россия поставляет вооружение чуть ли не в 40 стран Ну давайте на совбезе ООН это обсуждать Думай прежде чем стучать по клаве если есть чем думать
26.11.2017, 22:49
Гость: Наши

Еще помогут перевезти.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.