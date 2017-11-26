Литва решила поделиться вооружением с Украиной

Власти Литвы намерены предоставить Украине вооружение на сумму 1,9 миллиона евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект постановления правительства балтийского государства.

Согласно документу, Украина получит минометы, свыше 80 пулеметов, более семи тысяч автоматов Калашникова, боеприпасы, противотанковое вооружение, а также военную технику. А проекте сказано, что все это будет передано Киеву «с безвозмездным правом собственности».

До начала декабря проект постановления будет обсуждаться МИД и Минфином Литвы.

Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил поставку вооружения Украине. Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

