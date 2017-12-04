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Посол США назвал условия для улучшения отношений с Россией

10:45 4.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Урегулирование ситуации на Украине крайне важно для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал посол США в России Джон Хантсман.

«Ситуация на Украине представляет определенные сложности, а ведь именно Украина, возможно, единственная такая важная тема, которая могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона... Украина критически важна для восстановления наших отношений с Москвой», — заявил он.

Дипломат также подчеркнул, что именно «в этой проблеме ключ к выходу из-под санкций, хотя бы частично». По его словам, доверие между странами «на нуле» не только из-за ситуации на востоке Украины, но и из-за «вмешательства в выборы президента США». Причем практически все спецслужбы США полагают, что вмешательство имело место, хоть и не представлено весомых доказательств. «Но изначальная причина охлаждения - ситуация на Украине», — добавил Хантсман.

По словам дипломата, он верит в возможность улучшить отношения и ради этого согласился быть представителем США в России. «Я бы не принял предложения возглавить посольство в Москве, если бы цель состояла в поддержании статус-кво», — заявил Хантсман.

В связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы расследования проводят ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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04.12.2017, 14:47
Гость: из киева

Если нужно, чего же не требуете?
Только многие страны (полагаю, большинство) сами не захотят, чтобы американские базы ушли с их территории.
04.12.2017, 14:44
Гость: из киева

А чо не пошлете, а только ноете о снятии санкций?
04.12.2017, 14:25
Гость: Посол Хантсман считает, что все дело в Украине

В качестве теста на способность США улучшать отношения предложить Хантсману прокомментировать слова про детей, сказанных Порошенко -
"Наши киевские дети будут ходить в детские сады и в школы, а донецкие и луганские дети будут сидеть в подвалах".
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