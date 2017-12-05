Прокуратура Ниццы потребовала увеличить сумму залога для Керимова

В Апелляционном суде города Экс-ан-Прованс проходят слушания по ходатайству прокуратуры Ниццы об ужесточении меры пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова.

Сторона обвинения требует арестовать его или увеличить сумму залога до 50 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. По словам собеседника агентства, решение будет вынесено 6 декабря.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы в конце ноября. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Прокуратура утверждает, что он нелегально ввез на территорию Франции до 750 миллионов евро. Причем, часть этих средств провозилась наличными в чемоданах.

Керимова не стали заключать под стражу. Его отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. При этом запретили покидать территорию департамента Приморские Альпы и обязали регулярно отмечаться в полиции.

