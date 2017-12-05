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Прокуратура Ниццы потребовала увеличить сумму залога для Керимова

20:35 5.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Апелляционном суде города Экс-ан-Прованс проходят слушания по ходатайству прокуратуры Ниццы об ужесточении меры пресечения для российского сенатора Сулеймана Керимова.

Сторона обвинения требует арестовать его или увеличить сумму залога до 50 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. По словам собеседника агентства, решение будет вынесено 6 декабря.

Керимова задержали в аэропорту Ниццы в конце ноября. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Прокуратура утверждает, что он нелегально ввез на территорию Франции до 750 миллионов евро. Причем, часть этих средств провозилась наличными в чемоданах.

Керимова не стали заключать под стражу. Его отпустили под залог в размере пяти миллионов евро. При этом запретили покидать территорию департамента Приморские Альпы и обязали регулярно отмечаться в полиции.
 

Темы: Россия, Франция, Расследование преступлений в мире, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 01:19
Гость: Давит на уши

молчание официального Кремля насчёт своего подельника.
05.12.2017, 23:46
Гость: Тем временем во Франции ...

Французское чледствие настаивает на том, чтобы суд отменил залог в 5 миллионов евро и вернул Керимова под стражу. Заседание назначено на 5 декабря, оно пройдет в закрытом режиме по ходатайству адвокатов Керимова.
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Помимо залога, Керимов должен был сдать паспорт и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

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05.12.2017, 23:07
Гость: Вот это да....750 миллионов в чемоданах...

Прокуратура утверждает, что он нелегально ввез на территорию Франции до 750 миллионов евро. Причем, часть этих средств провозилась наличными в чемоданах.
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Можно предположить сколько он (Керимов) раньше ввозил чемоданами миллионов евро (в чемоданах) выезжая во Францию по дипломатическим документам.

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Ввозить миллионы евро:чемоданами, мешками, в ящиках, в пододеяльниках, и в наволочках, возможность сенатора обладая дипломатической неприкосновенностью от Совета Федерации РФ.
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