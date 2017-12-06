Французский суд увеличил Керимову сумму залога

Во Франции суд вынес решение по ходатайству прокуратуры об ужесточении меры пресечения российском сенатору Сулейману Керимову.

Суд города Экс-ан-Прованса оставил парламентария на свободе, но увеличил сумму залога с пяти миллионов до 40 миллионов евро, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, суд принял решение в отношении управляющего Седрика Фожеру – его также оставили на свободе, увеличив сумму залога до 300 тысяч евро, и освободил из-под ареста риелтора Ирину Садыкову. Они оба являются фигурантами по делу Керимова.

Сенатор был задержан в Ницце в коне ноября. Он обвиняется в уклонении от налогов и отмывании денег. По версии прокуратуры, Керимов нелегально ввез во Францию до 750 миллионов евро. Часть этой суммы перевозилась через границу наличными в чемоданах. Сенатору запретили покидать департамент Приморские Альпы, отобрав российский паспорт, и обязали регулярно отмечаться в полиции.

