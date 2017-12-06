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Французский суд увеличил Керимову сумму залога

20:00 6.12.2017
Сулейман Керимов. Фото с сайта wikipedia.org
Сулейман Керимов. Фото с сайта wikipedia.org
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Во Франции суд вынес решение по ходатайству прокуратуры об ужесточении меры пресечения российском сенатору Сулейману Керимову.

Суд города Экс-ан-Прованса оставил парламентария на свободе, но увеличил сумму залога с пяти миллионов до 40 миллионов евро, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, суд принял решение в отношении управляющего Седрика Фожеру – его также оставили на свободе, увеличив сумму залога до 300 тысяч евро, и освободил из-под ареста риелтора Ирину Садыкову. Они оба являются фигурантами по делу Керимова.

Сенатор был задержан в Ницце в коне ноября. Он обвиняется в уклонении от налогов и отмывании денег. По версии прокуратуры, Керимов нелегально ввез во Францию до 750 миллионов евро. Часть этой суммы перевозилась через границу наличными в чемоданах. Сенатору запретили покидать департамент Приморские Альпы, отобрав российский паспорт, и обязали регулярно отмечаться в полиции.
 

Темы: Россия, Франция, Расследование преступлений в мире, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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06.12.2017, 22:17
Гость: Ну, не только сажают

но и денюжку за это немалую берут, стригут как баранов, под ноль.
06.12.2017, 21:44
Гость: такс

В его защиту 10 кавалеров письмо подписывали вот пускай и сбросятся
06.12.2017, 21:00
Гость: Skeptik

В Кремле освобождают олигархов от налогов
А во Франции сажают за уклонение
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