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Трамп заявил, что США победили в двух мировых войнах

13:25 9.12.2017
Дональд Трамп. Фото со страницы в Facebook

Президент США Дональд Трамп убежден, что Соединенные Штаты одержали победу в двух мировых войнах, а также поставили на колени коммунизм. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления перед своими сторонниками в городе Пенсакола (штат Флорида).

"Мы - нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну, и поставила на колени коммунизм", - цитирует  американского лидера ТАСС.

После этого он продолжил свою речь, подбадривая присутствовавших на мероприятии популистскими высказываниями.


 

Темы: Дональд Трамп, США, Международная политика
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Комментарии читателей
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09.12.2017, 23:32
Гость: мазохистам

"социализм — практически возможное и реально работающее"
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только, как оказалось, не на Руси( почему у нас до сих пор нет социалистической партии?( коммунистическая до сих пор существует, значит утопия все же ближе загадочной русской душе.
09.12.2017, 23:28
Гость: замечание вскользь

Ну,если понимать под коммунизмом строй СССР("реальный к-м", как предложил его называть А.Зиновьев),а не коммунизм, как строй, который приходит на смену капитализму после того, как тот исчерпает все потенциальные возможности развития произв. сил и общественного прогресса(если что-нибудь об Землю не стукнет, такое случится, но очень-очень не скоро), то такой коммунизм американцы победили. Всё, что было ценное в нем с культурной точки зрения, личностных качеств ,коллективизма, человечности таки уничтожено. Сейчас иногда наткнешься на простенькую советскую эстраду, посмотришь на лица исполнителей, что ты, какие красивые,человеческие лица!-не веришь, что такое было. Очень системно работали,кстати. В 50-е просчитали, что СССР вполне может обойти США и разработали долгосрочную систему мер по противодействию ему и действий на случай , если такая возможность осуществиться. Думается, материалы форумов и этого, и других порталов освобождают от необходимости доказывать поражение "коммунизма" в СССР.Тем более,учитывая искреннее чувство радости многих "прозаиков" в связи с этим. Отсюда по новому звучит и вопрос о победителях во ВМВ. Военный победитель, безусловно, СССР, его доблестные В.Силы. Но в историческом масштабе ситуация не столь проста. Проницательные наблюдатели, кстати, заметили, что на параде Победы, когда все были охвачены чувством огромной радости, Сталин был ,скорее, печален и озабочен.
09.12.2017, 23:11
Гость: геннадий

Обычная практика лживого труса примазываться к любым успехам и искренне верить и орать громче вех на каждом перекрёстке о "своей" исключительной заслуге в этой победе.
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