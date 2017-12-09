Трамп заявил, что США победили в двух мировых войнах

Президент США Дональд Трамп убежден, что Соединенные Штаты одержали победу в двух мировых войнах, а также поставили на колени коммунизм. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время выступления перед своими сторонниками в городе Пенсакола (штат Флорида).

"Мы - нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну, и поставила на колени коммунизм", - цитирует американского лидера ТАСС.

После этого он продолжил свою речь, подбадривая присутствовавших на мероприятии популистскими высказываниями.



