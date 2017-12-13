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Кабмин Молдавии одобрил смену национального языка на румынский

20:59 13.12.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Молдавское правительство одобрило законопроект о смене в Конституции названия официального языка страны с молдавского на румынский.

Инициатива принадлежит сторонникам вхождения Молдавии в состав Румынии. Кабмин поддержал ее единогласно, передает «Интерфакс».

Президент республики Игорь Додон осудил решение правительства. Он заявил, что точка зрения правящей Демократической партии не может навязываться в качестве официальной идеологии государства. По его словам, партия попирает основной закон страны и стремится расколоть молдавское общество, сообщает ТАСС.

По мнению Додона, парламент страны инициативу не одобрит. Кроме того, он выразил уверенность, что после смены власти незаконные решения нынешнего состава Конституционного суда будут пересмотрены.

КС Молдавии еще четыре года назад назвал официальным языком страны румынский. При этом он ориентировался на текст декларации о независимости Молдавии, считая ее превалирующим над Конституцией.
 

Темы: Молдавия, Внутриполитическая ситуация в республиках бывшего СССР
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Комментарии читателей
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14.12.2017, 06:37
Гость: ybr

сами себя не уважают чужой язык принимая.
14.12.2017, 06:01
Гость: Иванов

Про Молдавию.
"Наша" Власть меланхонично наблюдала за текущими процессами в Молдавии. А Румыны не собирались дожидаться, когда всё рассосётся. Идиотизм не беременность и само не проходит. Сколько раз Приднестровье обращались к России с интеграцией? "Наши" алигархи - а что там "запад" скажет? Необходимо приложить все силы, что Преднестровье приняло свои формы в пределах Молдавии. Тогда и вопросов не будет. И "румыны" будут говорить на Русском.
13.12.2017, 22:37
Гость: А наши что?

опять невмешиваються как всегда?что за страусы у нас в правительстве?в Сирии раскрошили а тут на границе Додину помочь не могут!попахивает предательством в очередной раз.
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