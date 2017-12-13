Кабмин Молдавии одобрил смену национального языка на румынский

Молдавское правительство одобрило законопроект о смене в Конституции названия официального языка страны с молдавского на румынский.

Инициатива принадлежит сторонникам вхождения Молдавии в состав Румынии. Кабмин поддержал ее единогласно, передает «Интерфакс».

Президент республики Игорь Додон осудил решение правительства. Он заявил, что точка зрения правящей Демократической партии не может навязываться в качестве официальной идеологии государства. По его словам, партия попирает основной закон страны и стремится расколоть молдавское общество, сообщает ТАСС.

По мнению Додона, парламент страны инициативу не одобрит. Кроме того, он выразил уверенность, что после смены власти незаконные решения нынешнего состава Конституционного суда будут пересмотрены.

КС Молдавии еще четыре года назад назвал официальным языком страны румынский. При этом он ориентировался на текст декларации о независимости Молдавии, считая ее превалирующим над Конституцией.

