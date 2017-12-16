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Россия увеличила вложения в американские ценные бумаги

11:32 16.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия в октябре увеличила вложения в американские казначейские ценные бумаги до 105 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

В августе портфель американских бондов составлял 105,4 миллиарда долларов, в сентябре он сократился до 103,9 миллиарда, но теперь Россия отыграла это сокращение, вложив 1,1, миллиарда.

Год назад вложения России в американские облигации составляли 74,6 миллиарда долларов, то есть за это время они выросли на 41,8 процента.

Россия по-прежнему не входит в десятку крупнейших держателей американского долга, занимая 15-е место. Лидером остается Китай, вложения которого составляют 1,18 триллиона долларов, за ним следует Япония, сократившая свой портфель на два миллиарда — до 1,094 триллиона долларов. За ним с большим отрывом идет Ирландия с 310,8 миллиарда долларов.

Темы: Мировая финансовая система, Финансовые операции в мире, Финансовые операции в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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16.12.2017, 14:53
Гость: gvozd

до тех пор пока рф финансирует цру и пентaгон, весь этот Псевдо патриотизм будет именно этим - Псевдо патриотизмом кремлевских либералов платящих дань педосатанистам, когда экономика рф удушена отсутствием кредита и вывозом прибыли.
16.12.2017, 14:45
Гость: Остолоп

Пиндосы в шоке: "Мы их гнобим, а они ещё приплачивают нам за это".
16.12.2017, 14:32
Гость: Это какое то безобразие. Швондер.

Если бы вложили столько лярдов баксов в свое сельское хозяйство, то никакого фальсификата продуктов не было бы через пару лет и в помине.
Прилавки бы ломились от качественных отечественных продуктов, а избытки продавались бы за кардон. Сельским жителям, живущих в элитных домах на селе, не было бы необходимости рваться в города на заработки и покупку продуктов питания.
Село начинается с финансирования на первом этапе и с социальных программ, а при их отсутствии оно вымирает. Это даже лосю понятно.
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