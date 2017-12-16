Россия увеличила вложения в американские ценные бумаги

Россия в октябре увеличила вложения в американские казначейские ценные бумаги до 105 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

В августе портфель американских бондов составлял 105,4 миллиарда долларов, в сентябре он сократился до 103,9 миллиарда, но теперь Россия отыграла это сокращение, вложив 1,1, миллиарда.

Год назад вложения России в американские облигации составляли 74,6 миллиарда долларов, то есть за это время они выросли на 41,8 процента.

Россия по-прежнему не входит в десятку крупнейших держателей американского долга, занимая 15-е место. Лидером остается Китай, вложения которого составляют 1,18 триллиона долларов, за ним следует Япония, сократившая свой портфель на два миллиарда — до 1,094 триллиона долларов. За ним с большим отрывом идет Ирландия с 310,8 миллиарда долларов.