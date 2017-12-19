Глава Пентагона дал дипломатам США право говорить с позиции силы

Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал, что Пентагон всегда будет стараться обеспечить американским дипломатам возможность "говорить с позиции силы", пишет РИА Новости.

"Будучи самыми могущественными вооруженными силами в мире военные США обеспечивают нашим дипломатам возможность всегда говорить с позиции силы. При поддержке наших союзников и партнеров мы будем продолжать защищать наши общие интересы безопасности, защищая Америку от тех, кто стремится угрожать свободе, которая у нас есть", — говорится в заявлении Мэттиса по случаю обнародования новой стратегии национальной безопасности США.

Новая стратегия национальной безопасности США предполагает активное противодействие политике Ирана и КНДР, а также в ряде случаев России и Китая, которые называются "странами-соперниками" или "странами-конкурентами". Кроме того, в качестве одной из главных угроз для США и их союзников называются "террористы-джихадисты".

Президент США Дональд Трамп, комментируя стратегию, заявил, что Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям. "Наша стратегия основана на принципах реализма, продвигаемые нашими жизненно важными национальными интересами. Эта стратегия признает, что мы вовлечены в новую эру конкуренции, нравится нам это или нет", — сказал Трамп.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что новая американская стратегия направлена на возрождение гегемонии США и построение однополярного мира.