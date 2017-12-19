]]> ]]>
Главная В мире Новости

Глава Пентагона дал дипломатам США право говорить с позиции силы

06:57 19.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал, что Пентагон всегда будет стараться обеспечить американским дипломатам возможность "говорить с позиции силы", пишет РИА Новости.

"Будучи самыми могущественными вооруженными силами в мире военные США обеспечивают нашим дипломатам возможность всегда говорить с позиции силы. При поддержке наших союзников и партнеров мы будем продолжать защищать наши общие интересы безопасности, защищая Америку от тех, кто стремится угрожать свободе, которая у нас есть", — говорится в заявлении Мэттиса по случаю обнародования новой стратегии национальной безопасности США.

Новая стратегия национальной безопасности США предполагает активное противодействие политике Ирана и КНДР, а также в ряде случаев России и Китая, которые называются "странами-соперниками" или "странами-конкурентами". Кроме того, в качестве одной из главных угроз для США и их союзников называются "террористы-джихадисты".

Президент США Дональд Трамп, комментируя стратегию, заявил, что Россия и Китай бросают вызов американскому влиянию и ценностям. "Наша стратегия основана на принципах реализма, продвигаемые нашими жизненно важными национальными интересами. Эта стратегия признает, что мы вовлечены в новую эру конкуренции, нравится нам это или нет", — сказал Трамп.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что новая американская стратегия направлена на возрождение гегемонии США и построение однополярного мира.

Темы: Дональд Трамп, США, Мировая экспансия США, Отношения России и США, Отношения США и Китая, Министерство обороны США (Пентагон)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.12.2017, 15:43
Гость: Мойша

Изя жалуется врачу. Доктор? Я хочу иметь свою Сару, но уже лет 15 как у меня
вже никак. А сколько Вам лет? 86. Так шо же Вы хочете в таком возрасте? Таки доктор. Мой сосед Хаим говорит, шо имеет свою Цилю каждую воскресенье а ему 91... А хто Вам мешает то же самое говорить?
19.12.2017, 14:25
Гость: Зоя

Простите, десятки МИЛЛИОНОВ среднеазиатов, конечно.
19.12.2017, 13:57
Гость: Зоя

"надо дать в морду" - Вы не очень-то хорохорьтесь.
В случае войны Главный стерх сдаст вас запросто, как сдал Донбасс, российских стариков(пенсии ниже минимум миниморум), всех русских(завозит десятки среднеазиатов в Россию и обеспечивает их работой и гражданством) и будущие поколения россиян(распродажа направо и налево, всем, кто пожелает, невосполняемых ресурсов России). Ему сдавать не привыкать.
О "запасных аэродромах" он и раньше заблаговременно беспокоился. Вы думаете, такая трогательная защита Ролдугинских миллиардов долл. - это из дружеских чувств?
Все комментарии (19)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.