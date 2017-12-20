США пригрозили членам ООН за отказ в признании решения по Иерусалиму

Вашингтон запомнит поименно тех, кто на заседании Генассамблеи ООН выступит в поддержку резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она подчеркнула, что США и президент Дональд Трамп примут итоги голосования «на личный счет». «Президент будет очень внимательно за этим следить за этим голосованием и потребовал, чтобы я отчиталась о тех, кто проголосует против нас», - отметила Хейли.

По ее словам, Штаты рассчитывают на то, что те, кому они оказывали помощь в свое время, не обернутся против них сейчас.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Это решение было раскритиковано не только ближневосточными странами, но и рядом государств по всему миру.

Некоторое время назад США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию, которая осуждает решение Вашингтона. В связи с этим Палестина попросила провести специальную сессию Генассамблеи ООН по данному вопросу. Она должна состояться 21 декабря.

