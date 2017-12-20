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США пригрозили членам ООН за отказ в признании решения по Иерусалиму

21:45 20.12.2017
Никки Хейли. Фото с сайта wikimedia.org
Никки Хейли. Фото с сайта wikimedia.org
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Вашингтон запомнит поименно тех, кто на заседании Генассамблеи ООН выступит в поддержку резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она подчеркнула, что США и президент Дональд Трамп примут итоги голосования «на личный счет». «Президент будет очень внимательно за этим следить за этим голосованием и потребовал, чтобы я отчиталась о тех, кто проголосует против нас», - отметила Хейли.

По ее словам, Штаты рассчитывают на то, что те, кому они оказывали помощь в свое время, не обернутся против них сейчас.

В начале декабря Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Это решение было раскритиковано не только ближневосточными странами, но и рядом государств по всему миру.

Некоторое время назад США заблокировали в Совбезе ООН резолюцию, которая осуждает решение Вашингтона. В связи с этим Палестина попросила провести специальную сессию Генассамблеи ООН по данному вопросу. Она должна состояться 21 декабря.
  

Темы: США, Палестино-израильский конфликт, Организация объединенных наций (ООН)
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20.12.2017, 23:31
Гость: Неожиданная пощечина

Неожиданную пощечину получила Никки Хейли и США при голосовании ООН по Иерусалиму. Весь мир в составе 160 стран проголосовали против США и Израиля.
Вот и оказалось, что именно США оказались изолированы мировой общественностью и для мирового жандарма это оказалось неожиданностью.
Непрофессионализм и непомерные амбиции Никки Хейли вместе с ее злобой и рассистской ненавистью выразились в откровенных угрозах к этим странам рассправиться с ними по одиночки. Типичный пример хулиганского и трусливого поведения бандита.
Назначение Никки Хейли на эту должность при ООН подрывает доверие и авторитет США на международной арене.
Ей бы следовало знать, что большинство стран мира никогда не смирятся с тем, что Иерусалим станет столицей государства Израиль.
А вот то, что само государство Израиль может скоро вообще прекратить свое существование из за агрессивных и глупых действий своего покровителя из за океана - об этом американский представитель и не подумала. Что собственно ей свойственно, судя по последним ее публичным заявлениям.
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