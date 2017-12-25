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Украина договорилась с ДНР и ЛНР об обмене пленными

13:48 25.12.2017
Виктор Медведчук. Фото с сайта wikimedia.org
Виктор Медведчук. Фото с сайта wikimedia.org
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Украина договорилась с представителями Донбасса об обмене пленными. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта Виктор Медведчук сообщил, что обмен произойдет 27 декабря, передает ТАСС.

Переговоры об обмене пленными проходили при посредничестве патриарха РПЦ Кирилла. Он подтвердил информацию о достигнутых договоренностях.

Глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что обмен пройдет по формуле «306 на 74». Украина передаст ополченцам 306 человек, со стороны ДНР и ЛНР будут освобождены 74 украинца.

Представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко подтвердила, что украинская сторона согласна на такие условия.

Списки пленных, которые выйдут на свободу, согласованы. Кто именно в них вошел, не сообщается.

По словам Медведчука, точное время и место, где произойдет обмен, определены, но пока не разглашаются по соображениям безопасности.

Договоренность об обмене пленными была достигнута после вмешательства президента России Владимира Путина. В ноябре Кремль впервые официально сообщил, что Путин провел телефонные переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. На пресс-конференции в декабре Путин обвинил Украину в затягивании процесса обмена пленными.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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25.12.2017, 17:29
Гость: Пивасик

автор не передёргивай. Договорился Медведчук. Украина с бандитами не договаривается.
25.12.2017, 15:06
Гость: О войне

Путин обвинил Украину в затягивании процесса обмена пленными. Это подтверждение состояния войны.
25.12.2017, 14:30
Гость: Обмен

правый барак меняется с левым.
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