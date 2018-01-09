Первую партию газа с «Ямал СПГ» экспортируют в США

Газ российского происхождения 22 января будет поставлен в Бостон из-за резкого роста цен на этот вид сырья на восточном побережье США. Об этом 9 января сообщает газета «Коммерсант».

Танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie, доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который 28 декабря был привезен туда ледокольным газовозом «Кристоф де Маржери» с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, пишет издание со ссылкой на трейдеров.

Хотя груз «был перепродан, возможно, несколько раз», собеседники газеты среди трейдеров утверждают, что Gaselys транспортирует в США газ именно российского происхождения. «Часть СПГ, загруженного на танкер в Isle of Grain, могла быть доставлена с «Ямал СПГ», — отмечает LNG World News.

Engie выступила конечным покупателем, потому что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд куб. м в год, пишет «Коммерсантъ». По данным MarineTraffic, танкер прибудет в Бостон 22 января.

Поставка сжиженного газа в США вызвана сильными морозами на восточном побережье. Спотовые цены на основной площадке Henry Hub ко 2 января превысили $6 за MBTU впервые с апреля 2014 года. В то же время, как отмечает «Коммерсантъ», на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до $175 за MBTU (около $6,3 тыс. за 1 тыс. куб. м). Благодаря похолоданию цены в США выше, чем на азиатском рынке. Газета со ссылкой на данные таможенной службы Соединенных Штатов отмечает, что груз Gaselys первая импортная партия, которая придет в Everett с 2014 года.

НОВАТЭК запустил первую очередь «Ямал СПГ» в начале декабря, объем первой партии груза составил 170 тыс. куб. м. Предполагалось, что первые партии с «Ямал СПГ» попадут в Китай, говорил предправления и совладелец компании Леонид Михельсон.