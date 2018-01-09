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Спецпрокурор решил допросить Трампа по делу о «российском вмешательстве»

09:05 9.01.2018
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
Дональд Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
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Спецпрокурор по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер планирует вызвать на допрос нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным газеты Мюллер уже оповестил адвокатов Трампа о своем намерении допросить его в рамках ведущегося расследования. Планируется, что допрос состоится в «ближайшие несколько недель».

По словам одного из источников издания, Трамп может быть сам заинтересован в подобной встрече, так как это позволит снять все вопросы о возможных связях его предвыборного штаба с Россией. При этом адвокаты главы государства против того, чтобы он лично участвовал в допросе. Они обсуждали возможность предоставления Трампом письменных ответов на часть вопросов.

Между тем, Трамп собирается участвовать в президентских выборах в 2020 году, сообщил представитель Белого дома Хоган Гидли. По словам Гидли, за время своего пребывания на посту президента, Трамп добился значительных успехов в области экономического развития.

Темы: Дональд Трамп, США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 10:39
Гость: Из анекдотов...

Министерство юстиции США назначило специального прокурора, целью работы которого будет проведение расследования по факту "возможного вмешательства России в ход климатических изменений в США".
Они ещё про наклон земной оси не знают.
Молчи, Владимир Вольфович!
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