Суд признал за Россией право на водочный бренд «Столичная»

Апелляционный суд Гааги вынес решение, согласно которому права на торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России.

Таким образом было подтверждено решение суда Роттердама от 2015 года. В соответствии с ним, компания Юрия Шефлера SPI Group, продающая водку указанных брендов в странах Бенилюкс, должна прекратить их использование, поскольку право на данные торговые марки принадлежит «Союзплодимпорту». Об этом сообщает «Интерфакс».

В противном случае компания Шефлера должна ежегодно выплачивать России штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в 50тысяч евро, добавляет «Лента.ру».

Тяжба по поводу брендов длится уже 15 лет. Торговыми марками Шелеру удалось завладеть при распаде СССР – он купил их у «Союзплодимпорта» за 300 тысяч долларов. В 2001 году власти России признали сделку незаконной.

В 2002 году в отношении Шефлера в РФ было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном использовании товарных знаков. Через несколько лет его заочно арестовали и объявили в международный розыск, но зарубежные страны отказались его выдавать.

