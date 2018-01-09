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Суд признал за Россией право на водочный бренд «Столичная»

19:19 9.01.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Апелляционный суд Гааги вынес решение, согласно которому права на торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России.

Таким образом было подтверждено решение суда Роттердама от 2015 года. В соответствии с ним, компания Юрия Шефлера SPI Group, продающая водку указанных брендов в странах Бенилюкс, должна прекратить их использование, поскольку право на данные торговые марки принадлежит «Союзплодимпорту». Об этом сообщает «Интерфакс».

В противном случае компания Шефлера должна ежегодно выплачивать России штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в 50тысяч евро, добавляет «Лента.ру».

Тяжба по поводу брендов длится уже 15 лет. Торговыми марками Шелеру удалось завладеть при распаде СССР – он купил их у «Союзплодимпорта» за 300 тысяч долларов. В 2001 году власти России признали сделку незаконной.

В 2002 году в отношении Шефлера в РФ было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном использовании товарных знаков. Через несколько лет его заочно арестовали и объявили в международный розыск, но зарубежные страны отказались его выдавать.
  

Темы: Россия, Нидерланды, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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09.01.2018, 21:47
Гость: да-да

"Юрий Шефлер украл бренд у целого государства, которое тогда удивительно-странным образом "избавлялось" от всей своей народной собственности, при чем как и полагается под демократическими лозунгами, все также как их отцы и деды в 1917 году. Троцкист Шефлер "-не украл а , купил у чиновников которые, втихую начали распоряжаться госсобственностью ,очевидно не без личного интереса который, "демократия"разрешили иметь выше общественного , после захвата власти в стране путчистами -сепаратистами ельцина в 91г это стало практически нормой .Хотелось -бы узнать фамилии "героев" чиновников, продавших не законно общенародную собственность -раскрученные названия водки , и по вновь открывшимся обстоятельствам увидеть расследование их делишек...Троцкисты ,это коммунисты -интернационалисты , фигуранты этого дела , их сущностные противники капиталисты -интернационалисты.
09.01.2018, 20:36
Гость: Русецкая Ольга Викторовна

я за!
09.01.2018, 20:03
Гость: Ликуй Россия,

мы победили.Да нечему ликовать стране,мелкий эпизод победы одного из богатеев страны в суде.Да и не факт,что богатей гражданин России.Вот ведь загогулина нашей жизни!
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