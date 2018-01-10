В результате ДТП в Таиланде погиб гражданин России

Российский гражданин Александр Захаров стал одной из трех жертв ДТП, произошедшего в ночь на 9 января в курортном городе Паттайя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Таиланде.

Дипмиссию о произошедшем уведомила полиция Паттайи. Инцидент произошел на набережной Джомтиен. Согласно данным местных СМИ, россиянин находился за рулем мотоцикла и насмерть сбил переходившего дорогу гражданина Кореи. Третьей жертвой стала местная жительница, которая была пассажиром мотоцикла.

«Сейчас мы пытаемся установить связь с родными Захарова, будем готовить необходимые документы для репатриации останков погибшего», - рассказал агентству заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Соснов.

