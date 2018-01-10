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В результате ДТП в Таиланде погиб гражданин России

18:18 10.01.2018
Побережье Паттайи. Фото с сайта wikimedia.org
Побережье Паттайи. Фото с сайта wikimedia.org
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Российский гражданин Александр Захаров стал одной из трех жертв ДТП, произошедшего в ночь на 9 января в курортном городе Паттайя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Таиланде.

Дипмиссию о произошедшем уведомила полиция Паттайи. Инцидент произошел на набережной Джомтиен. Согласно данным местных СМИ, россиянин находился за рулем мотоцикла и насмерть сбил переходившего дорогу гражданина Кореи. Третьей жертвой стала местная жительница, которая была пассажиром мотоцикла.

«Сейчас мы пытаемся установить связь с родными Захарова, будем готовить необходимые документы для репатриации останков погибшего», - рассказал агентству заведующий консульским отделом российской дипмиссии Владимир Соснов.
 

Темы: Россия, Таиланд, ДТП, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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10.01.2018, 20:23
Гость: 100 пудов

Быдла сдохла и пусть будеть наукой другим .Ведут себя в Поттайе похабно ,гоняют как сумашедшие .
10.01.2018, 19:40
Гость: 100 пудоа

Быдла сдохла и это наука будет наукой для других ,так похабно это быдла ведет в Поттайе .
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