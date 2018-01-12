Доказано Украиной: даже из оружейного «хлама» можно убивать мирных жителей

После заявления Путина о том, что Москва готова вернуть Киеву старую и изношенную военную технику,украинские политики на всякий случай впали в истерику

Первыми на выступление президента России бурно отреагировали в СМИ «верные псы» Госдепа США на Украине – представители «Меджлиса крымско-татарского народа».

БТР-60. Фото: sergs_inf — LiveJournal

Рефат Чубаров, председатель этой запрещенной в РФ за экстремизм организации, вечером 11 января заявил, что Украина не должна принимать такую «унизительную подачку» от России, поскольку Москва должна заплатить сполна «за катастрофические последствия временной оккупации Крыма».

Такие резкие заявления Чубаров произнес, воспользовавшись главным каналом украинской политической коммуникации, – социальной сетью «Фейсбук», откуда его негодование разошлось по украинским СМИ.

Но украинский 112-й телеканал, видимо, не прочувствовал до конца всю пафосность момента и разместил информацию о том, что Россия аж с 2014 года предлагала Киеву забрать полуистлевшую военную технику и боеприпасы. Сама техника выпуска 1970-х годов существенно устарела и не имела перспектив применения в современной армии. Однако Украина, которой корабли, самолеты и боеприпасы даже в таком виде были якобы очень нужны, тем не менее, срывала вывоз, не предоставляя подвижной состав под погрузку.

Аккурат перед Чубаровым в эфире телеканала выступал экс-премьер-министр Юрий Ехануров и тоже обругал украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму: «Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году… это был металлолом».

Не исключено, что «украинский боевой бурят», как называют иногда Еханурова на «нэзалежной», из зависти или обиды умышленно «засветил» схему, на которой могли бы улучшить свое благосостояние несколько десятков семей украинских генералов.

Самое интересно, что высказывания Чубарова и Еханурова разошлись через час после того, как командующий Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Игорь Воронченко в эфире того же 112-го телеканала заявил, что украинская военная техника, которая осталась на территории аннексированного Крыма, не является «хламом»: «Из 8 боевых кораблей не на ходу был только один БДК «Ольшанский». Там нуждались в ремонте главные двигатели. То, что говорят, что был «хлам», - это не соответствует действительности», - сказал И. Воронченко.

Конечно, можно вспомнить, как украинские корабли уходили в 2014 году своим ходом из Севастополя в Одессу, чадя и ломаясь в пути и по прибытию, как «своим ходом» туда же буксировалась единственная на Украине подводная лодка «Запорожье», приваренная до этого с помощью рельсов к балаклавскому пирсу (чтоб не утонула). Вспомнить, как на этом страшном «подводном флоте», так и не повоевавшем в степях Украины, при Управлении подводного флота ВМСУ кормилось в годы независимости до 12 адмиралов.

И тогда можно понять, что этот «хлам» украинские военные бюрократы, может, и не захотят продавать, а, подлатав для имитации его боепригодности, постараются использовать в нынешней ситуации для сохранения своих должностей и приумножения их числа .

Дальше больше. И.Воронченко также рассказал, что в Крыму осталась береговая техника - два батальона БМП и столько же БТР. Первые – «были готовы к использованию, БТР требовали ремонта на 15-20%. Также там находились 7 дивизионов артиллерии и 4 минометные батареи (в целом состоянии). Авиатехника, которая была в состоянии эксплуатации, сейчас находится на территории Украины».

Это означает, что данное вооружение Министерством обороны Украины может быть также направлено в зону карательной «антитеррористической операции» («АТО») в Донбасс. А поскольку Украина до сих пор особо не стремится соблюдать ни Минские соглашения, ни объявленное накануне новогоднее перемирие, то значит, артиллерийские батареи и минометы спокойно могут быть использованы для обстрела городов ДНР и ЛНР.

«Ведь Украина регулярно снимает с консервации и восстанавливает оставшееся со времен СССР вооружение, которое не успели распродать украинские президенты за годы независимости, - утверждает представитель Общественной комиссии по фиксации военных преступлений Иван Копыл (г. Донецк). – Причем не исключено, что и на ремонте бронетехники кто-то на Украине может делать деньги. Например, восстановление каждой гаубичной самоходной 203-мм установки «Пион» (2С7) требует сумму в 4,5 миллиона гривен (около 9-10 миллионов рублей РФ). На консервации у Украины только таких «цветов» в загашниках было около 100 штук. Ездят и стреляют из них далеко не все – от трети до половины. Остальные используются, скорее всего, как повод для расхищения бюджетных средств представителями украинского Минобороны. Но при ведь половина «Пионов» все-таки определяется в действующие войска и применяется в стрельбах по мирным кварталам Донбасса. Кстати, специально для карательной «АТО» на базе гаубичных дивизионов, укомплектованных этими артустановками, была сформирована 43-я отдельная артиллерийская бригада большой мощности, которая, по имеющимся у нас данным, обстреливает ДНР с января 2015 года».

Но и сегодня, когда ВС Украины поумерили пыл в использовании тяжелой артиллерии, в прифронтовых городах и поселках Донбасса стало лишь немногим спокойнее. С 10 января Украина уже успела тринадцать раз обстрелять ДНР и ранить трех мирных жителей: двое получили ранения в ходе минометного обстрела в поселке Спартак, что между Донецком и Авдеевкой, и еще один пострадал в ходе артобстрела – в поселке Доломитном, что около Горловки.

При этом, по сообщениям представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации и переговорном процессе (СЦКК), при обстрелах украинской стороной регулярно применяются артиллерия, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Не 203-мм «Пионы», но гаубицы Д-30 калибром 122 мм, с украинской стороны обстреливают Донбасс с завидной регулярностью. Именно таким калибром 20 декабря прошлого года были обстреляны жилые кварталы города Ясиноватой (ДНР). Тогда в ходе обстрела пострадали четыре человека: один погиб и трое было ранено.

Напомним, что 11 января Владимир Путин, выступая на встрече с руководством отечественных печатных СМИ и информагентств. заявил о том, что Россия готова передать Украине украинские военные корабли, авиационную технику и бронетехнику, оставшиеся в Крыму после воссоединения с Россией. По его словам, речь идет «о возврате десятков кораблей, десятков боевых самолетов... Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу». В. Путин сообщил, что украинская техника «находится вся в плачевном состоянии». «Но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась», - отметил президент РФ.

P.S. Пока командующий ВМСУ И.Воронченко менторствует о том, стоит ли относится к заявлению Путина с осторожностью или нет, чтобы не стать «разменной картой в кремлевской игре», в Донбассе уверены: чем меньше у украинских «вояк» будет оружия и военной техники, тем больше людей останутся целыми и невредимыми.

