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Трамп назвал страны Африки «грязными дырами»

09:42 12.01.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп в грубой форме обосновал свою позицию по поводу мигрантов из стран Африки.

Как пишет издание Politico, во время встречи с рядом конгрессменов, которые предложили Трампу компромиссное соглашение по поводу мигрантов из Гаити, Сальвадора и других стран Африки, глава США заявил, что стране не нужны «все эти люди, приезжающие из грязных дыр Африки». Вместо этого стоит принимать тех, кто сможет внести достойный вклад в общество, например, из таких стран, как Норвегия.

Администрация Белого дома подтвердила, что Трамп действительно сделал такое заявление, но выпустила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что «некоторые политики предпочитают бороться за интересы других стран, тогда как президент всегда будет бороться за интересы своего народа».

Ужесточение миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации.

Темы: Дональд Трамп, США, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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12.01.2018, 12:31
Гость: иван з.

Не надо клеветать на качество подготовки наших специалистов по географии. Трамп буквально сказал: "Гаити или стран Африки". А вот редакторы и авторы КМ явно не учились в наших разведшколах.
12.01.2018, 12:26
Гость: Мнение

А из какой грязной дыры прибыли предки Трампа в Америку? Все американцы грязные мигранты, предки каторжников, проституток и авантюристов. Одним словом сброд человеческих отбросов.
12.01.2018, 11:58
Гость: 2018

Молодец Трампуша (наш агент, мы ему платим и бабу дали), действуешь как учили - сначала кнутом а потом пряником!
Поэтому, теперь, толерантненько так, объяви, что СШП приглашают беженцев из всех этих Гаити, Сальвадора и других стран Латинской Африки.
*
По географии, однако, тебе двойка. Чтобы её исправить - в ночь с 13-го на 14-е, направь рой самодельных беспилотников, побомбить для разнообразия и американскую базу. А то всё нашу, да нашу. Спалишься так!
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