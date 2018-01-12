Трамп назвал страны Африки «грязными дырами»

Президент США Дональд Трамп в грубой форме обосновал свою позицию по поводу мигрантов из стран Африки.

Как пишет издание Politico, во время встречи с рядом конгрессменов, которые предложили Трампу компромиссное соглашение по поводу мигрантов из Гаити, Сальвадора и других стран Африки, глава США заявил, что стране не нужны «все эти люди, приезжающие из грязных дыр Африки». Вместо этого стоит принимать тех, кто сможет внести достойный вклад в общество, например, из таких стран, как Норвегия.

Администрация Белого дома подтвердила, что Трамп действительно сделал такое заявление, но выпустила официальный пресс-релиз, в котором говорится, что «некоторые политики предпочитают бороться за интересы других стран, тогда как президент всегда будет бороться за интересы своего народа».

Ужесточение миграционной политики было одним из главных тезисов предвыборной кампании Трампа и остается одним из главных приоритетов его администрации.