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СМИ сообщили о передаче американских ПЗРК курдам в Сирии

11:16 16.01.2018
Фото с сайта epa.eu
Фото с сайта epa.eu
Сюжет: Сирийский кризис

США передали военным соединениям курдского ополчения в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на источник.

По его данным, соответствующая сделка была реализована в рамках «секретного соглашения». Комплексы были переданы в муниципалитет Африн, где проживают сирийские курды. Отмечается, что передача состоялась на прошлой неделе. Комплексы получили бойцы отрядов народной самообороны YPG, входящие в боевое крыло «Демократических сил Сирии» (SDF).

13 января вооруженные силы Турции обстреляли подконтрольную силам самообороны сирийских курдов территорию в районе Африн на северо-западе Сирии. Это стало ответом на то, как оттуда был открыт огонь по приграничной турецкой территории.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также сами боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Эрдоган назвал эту группу «террористической».

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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16.01.2018, 12:12
Гость: Достали

Курды, турки, сирийцы, иракцы... Нам своего Кавказа не хватает.
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