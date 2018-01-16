СМИ сообщили о передаче американских ПЗРК курдам в Сирии

США передали военным соединениям курдского ополчения в Сирии партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), сообщает агентство Al-Masdar со ссылкой на источник.

По его данным, соответствующая сделка была реализована в рамках «секретного соглашения». Комплексы были переданы в муниципалитет Африн, где проживают сирийские курды. Отмечается, что передача состоялась на прошлой неделе. Комплексы получили бойцы отрядов народной самообороны YPG, входящие в боевое крыло «Демократических сил Сирии» (SDF).

13 января вооруженные силы Турции обстреляли подконтрольную силам самообороны сирийских курдов территорию в районе Африн на северо-западе Сирии. Это стало ответом на то, как оттуда был открыт огонь по приграничной турецкой территории.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить проамериканские силы в Сирии. В Армию по защите границ страны, которую создают США, должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также сами боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Эрдоган назвал эту группу «террористической».