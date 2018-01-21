Во время атаки террористов на отель в Кабуле погибли более 10 человек

Жертвами атаки боевиков на отель Intercontinental в столице Афганистана стали 14 человек. Из них 11 – иностранцы, в том числе один украинец.

Глава МВД страны Наджиб Дониш подчеркнул, что данные о потерях подтверждены документально, а любые другие сведения – не соответствуют действительности, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Tolo News. Ранее местные СМИ сообщали о свыше 40 погибших.

Министр также опроверг причастность к нападению талибов. «Это сделали террористы из сети Хаккани», - заявил Дониш.

Нападение на гостиницу произошло 20 января. Предполагается, что боевики могли проникнуть в здание через черный ход кухни. Прибывшие на место силовики вели бой с террористами свыше 10 часов. В итоге все боевики были ликвидированы. При этом освобождены 126 заложников, в числе которых были как постояльцы, так и сотрудники отеля.

