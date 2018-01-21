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Во время атаки террористов на отель в Кабуле погибли более 10 человек

18:31 21.01.2018
Фото с сайта d-pankratov.ru
Фото с сайта d-pankratov.ru
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Жертвами атаки боевиков на отель Intercontinental в столице Афганистана стали 14 человек. Из них 11 – иностранцы, в том числе один украинец.

Глава МВД страны Наджиб Дониш подчеркнул, что данные о потерях подтверждены документально, а любые другие сведения – не соответствуют действительности, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Tolo News. Ранее местные СМИ сообщали о свыше 40 погибших.

Министр также опроверг причастность к нападению талибов. «Это сделали террористы из сети Хаккани», - заявил Дониш.

Нападение на гостиницу произошло 20 января. Предполагается, что боевики могли проникнуть в здание через черный ход кухни. Прибывшие на место силовики вели бой с террористами свыше 10 часов. В итоге все боевики были ликвидированы. При этом освобождены 126 заложников, в числе которых были как постояльцы, так и сотрудники отеля.
 

Темы: Афганистан, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.01.2018, 19:35
Гость: Плакаль

ТЕПЕРЬ ПАРТИЗАН, как и ФАШИСТЫ называли РУССКИХ ПАРТИЗАН, называют "террористы"! А в ОТЕЛЯХ наверное АМЕРИКАНСКИЕ ТУРИСТЫ ЖИВУТ. Коля УРИН ГОЙСКИЙ отдыхает! Подохли - ЧИЩЕ ВОЗДУХ! Надо было ВЕСЬ ОТЕЛЬ ВЗОРВАТЬ!
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