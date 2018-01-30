США не стали вводить новые санкции в отношении российского ВПК

Соединенные Штаты пока не видят необходимости вводить новые санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса. Об этом объявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Уже действующие ограничительные меры в отношении предприятий российского ВПК, пояснила она, показали свою эффективность.

«С этой точки зрения, если закон [CAATSA] работает, то пока нет необходимости вводить новые санкции», — заявила представитель Госдепартамента.

Закон о санкциях, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе, также предусматривает возможность введения санкций в отношении иностранных юридических и физических лиц «за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора». Необходимости прибегать к таким ограничительным мерам Госдепартамент США пока также не видит.

США 29 января представили список россиян, в отношении которых могут быть введены персональные санкции. В список включены 210 человек — высокопоставленные чиновники, а бизнесмены, чье состояние превышает, по данным из открытых источников, один миллиард долларов. Попадание в список, как подчеркивается, еще не означает, что в отношении этого человека будут введены санкции.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России, в августе 2017 года. В октябре был представлен список российских ведомств и компаний, для которых планировалось ввести новые санкции.

В список, в числе прочих, попали компании, в отношении которых уже действуют ограничительные меры. Например, «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», а также «Туполев» и «Сухой», в отношении которых ограничительные меры были введены в 2014-2015 годах.