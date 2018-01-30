]]> ]]>
Главная В мире Новости

США не стали вводить новые санкции в отношении российского ВПК

10:07 30.01.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Соединенные Штаты пока не видят необходимости вводить новые санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса. Об этом объявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Уже действующие ограничительные меры в отношении предприятий российского ВПК, пояснила она, показали свою эффективность.

«С этой точки зрения, если закон [CAATSA] работает, то пока нет необходимости вводить новые санкции», — заявила представитель Госдепартамента.

Закон о санкциях, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе, также предусматривает возможность введения санкций в отношении иностранных юридических и физических лиц «за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора». Необходимости прибегать к таким ограничительным мерам Госдепартамент США пока также не видит. 

США 29 января представили список россиян, в отношении которых могут быть введены персональные санкции. В список включены 210 человек — высокопоставленные чиновники, а бизнесмены, чье состояние превышает, по данным из открытых источников, один миллиард долларов. Попадание в список, как подчеркивается, еще не означает, что в отношении этого человека будут введены санкции.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России, в августе 2017 года. В октябре был представлен список российских ведомств и компаний, для которых планировалось ввести новые санкции.

В список, в числе прочих, попали компании, в отношении которых уже действуют ограничительные меры. Например, «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», а также «Туполев» и «Сухой», в отношении которых ограничительные меры были введены в 2014-2015 годах.

Темы: США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.01.2018, 13:28
Гость: Валентина Пантелеева

Хочу заметить, что представитель Госдепа заявила также, что многие страны уже отказали нам в покупке продукции ВПК, что составляет миллиарды долларов.
О чем это говорит, - это говорит о том, что рост экономики США и снижение безработицы произошло за счет России и незаконной конкурентной борьбы и применения незаконных мер. Наращивание экономики США происходит за счет России и я думаю, что еще в ходе предвыборной борьбы Трамп это все и продумал. В этом вся Америка - все зарабатывает не за счет развития производства, а финансовых спекуляций, санкций, угроз и противоправных мер.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.