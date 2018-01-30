Варшава запретила «украинских героев»

В Польше решили сажать в тюрьму тех, кто не признает преступлений бандеровцев на Волыни. Киев уже выразил возмущение по поводу принятия этого закона

Польский журнал Do Rzeczy («Кстати») публикует на первой странице фото здания Верховной рады Украины и поверх него надпись: «МИД Украины «глубоко обеспокоен» польским законом о наказании за бандеризм. Ожидает «мудрости» от Сената».

Речь идет об официальной реакции украинской власти на только что принятый нижней палатой польского парламента закон о запрете «бандеровской идеологии». А точнее — поправки к уже действующему закону об Институте национальной памяти.

Фото с сайта antifashist.com

Поправки дают определение, что подразумевается под преступлениями украинских националистов и их военных формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом во время Второй мировой войны, а также дает право возбуждать уголовные дела против лиц, отрицающих совершение ими преступных действий. Согласно этому документу, пропаганда «бандеризма» или отрицание его преступлений будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Поправки к законопроекту одобрили 279 членов нижней палаты из 414 — подавляющее большинство.

Принятие этого закона предваряла бурная дискуссия. Польские СМИ публикуют множество видео из зала заседаний сейма. Одним из самых популярных стало выступление Томаша Ржымковского, который призвал коллег одобрить поправки, касающиеся судебного преследования тех, кто пропагандирует бандеровщину. В своей речи он рассказал о том, как украинские студенты разгуливают на польской земле с черно-красными флагами Организации украинских националистов (ОУН-УПА запрещена и в России), и о случае, как украинец, приехавший в Польшу, сорвал с поляка футболку с надписью «Помним Волынь». Он обвинил своего коллегу депутата Марцина Свинцицкого в том, что тот является в сейме «языком бандеровских лоббистов». Призыв Томаша Ржымковского — «Давайте назовем бандеровцев их именем — это украинские нацисты» — был встречен аплодисментами.

Обсуждение и принятие «антиукраинских» поправок к закону сопровождалось давлением улицы — за окнами здания сейма проходил митинг поляков, настаивающих на их одобрении. Баннеры с перечеркнутыми фотографиями лиц Бандеры и его соратников гласили: «Требуем правды о бандитах из ОУН-УПА!»

Инициатором принятых сеймом поправок, сотрясающих сейчас политический истеблишмент в Киеве, стал депутат Павел Кукиз, глава одноименной фракции Kukiz'15. Как пишет журнал Do Rzeczy, «он представил свой проект более года назад, и все это время он (проект) находился в так называемом «сеймовском морозильнике». Депутаты планировали рассмотреть его еще в ноябре прошлого года, но в последний момент этот вопрос был снят с повестки дня. По неофициальной информации, речь шла о том, чтобы не осложнять отношения Киева и Варшавы перед визитом президента Анджея Дуды на Украину».

Принятие подобных поправок в Варшаве для тех, кто следит за польско-украинскими отношениями, было давно ожидаемым. Первым предупредительным выстрелом для Киева стало признание полтора года назад властями Польши совершенные украинскими националистами массовые убийства на Волыни в 1943-м геноцидом и установление 11 июля в качестве Дня памяти жертв тех событий.

В феврале прошлого года председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил в интервью Do Rzeczy: «Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться с тем, чтобы на Украине был культ людей, устроивших геноцид против поляков». По его словам, украинцы «превзошли немцев в жестокости против поляков». «Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так проявили огромное терпение, но всему есть предел», — сказал Качиньский. Он также заявил о том, что «будущее польско-украинских отношений под вопросом» из-за трактовки Украиной собственной истории, в частности, роли УПА.

Еще один «выстрел» Киеву прилетел из Польши летом прошлого года от тогдашнего министра иностранных дел Витольда Ващиковского. В интервью интернет-изданию wPolityce он также заявил, что Польша наложит вето на вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств. Разумеется, решены так, как того требует Польша.

«Экономическое сотрудничество, к сожалению, не выглядит хорошо. И хуже всего, конечно, исторические вопросы. Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве», — сказал он.

В ноябре прошлого года перед визитом на Украину президента Анджея Дуды польский министр иностранных дел рекомендовал Киеву сменить государственную идеологию, отказавшись от героизации УПА. По его мнению, Украина должна строить национальную идентичность на «положительных примерах» Небесной сотни и участников вооруженного конфликта в Донбассе.

Реакция МИДа Украины на принятие «антибандеровских» поправок к закону была также ожидаемой. В заявлении, размещенном на его сайте, в частности, отмечено: «Чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинский народ исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов Третьего рейха». В МИД надеются, что сенат Польши (верхняя палата парламента), который должен вскоре рассмотреть принятые сеймом поправки, проявит «политическую мудрость». То есть в переводе с дипломатического — не одобрит принятый сеймом документ, который, уверены в Киеве, негативно повлияет на развитие двусторонних отношений.

Однако, судя по комментариям польских читателей под статьями о принятии новых поправок о запрете «пропаганды бандеризации» и преследовании тех, кто станет это делать, в слова о «сенатской мудрости» из текста украинских дипломатов они вкладывают свой глубокий смысл. Совершенно противоположный. «Мы тоже надеемся на мудрость нашего сената, — пишут читатели, — он одобрит то, что принял сейм».

Ничего нового поляки не обнаружили для себя также в реакции на свои поправки и от «главного национального политтехнолога» в Киеве, директора украинского Института национальной памяти Владимира Вятровича. На своей странице в Сети он написал: «Это серьезный шаг к сворачиванию свободы слова и введению партийной цензуры. Под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те, кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной».

И, конечно, было бы странным, если бы во всей этой «бандеровской» истории крайней не оказалась Москва. Вятрович и здесь умудрился вставить «пять копеек», высказав при этом «свежую» мысль, что без свободы слова невозможна демократия. «Опыт нашего восточного соседа это доказал. Не хочется повторения этого урока у западного», — то ли предупредил, то ли напугал поляков глава института нацпамяти, не раз уличенный западными исследователями в искажении исторических фактов и сокрытии документов, неудобных для ОУН-УПА.

Автор: Алла Ярошинская