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Президента США вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

19:30 31.01.2018
Медаль Нобелевского лауреата. Фото с сайта nobelprize.org
Медаль Нобелевского лауреата. Фото с сайта nobelprize.org
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Американский президент Дональд Трамп в третий раз выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу норвежского Института исследования проблем мира Хенрика Урдаля.

Он пояснил, что кандидатуру Трампа выдвинул некий американец, но отказался назвать его имя, сославшись на конфиденциальность данной информации. При этом Урдаль добавил, что это тот же человек, что выдвигал Трампа в прошлом году. Автор инициативы считает, что американский лидер достоин премии за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы».

От России на соискание премии мира выдвинуты сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина, основательница правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина и представительницу правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольга Садовская. Их кандидатуры предложены депутатом от социалистической левой партии Норвегии Петтером Эйде, передает РИА «Новости».

Кроме того, он предложил включить в число номинантов экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Обычно на Нобелевскую премию мира выдвигается несколько сотен кандидатов. Имена награжденных будут объявлены в октябре 2018 года.

Темы: Дональд Трамп, Россия, США, Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 02:24
Гость: Самый достойный

кандидат Ким Чен Ын. Он сумел остановить войну.
01.02.2018, 02:21
Гость: Это

он его составлял для госдепа?
31.01.2018, 22:18
Гость: Дважды Почетный Пехотинец имени Моста.

В очередной раз требую отдать Нобелевскую премию Путину!
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