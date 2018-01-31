Президента США вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американский президент Дональд Трамп в третий раз выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу норвежского Института исследования проблем мира Хенрика Урдаля.

Он пояснил, что кандидатуру Трампа выдвинул некий американец, но отказался назвать его имя, сославшись на конфиденциальность данной информации. При этом Урдаль добавил, что это тот же человек, что выдвигал Трампа в прошлом году. Автор инициативы считает, что американский лидер достоин премии за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы».

От России на соискание премии мира выдвинуты сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина, основательница правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина и представительницу правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольга Садовская. Их кандидатуры предложены депутатом от социалистической левой партии Норвегии Петтером Эйде, передает РИА «Новости».

Кроме того, он предложил включить в число номинантов экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

Обычно на Нобелевскую премию мира выдвигается несколько сотен кандидатов. Имена награжденных будут объявлены в октябре 2018 года.