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Киевлянам показали шоу о поездке Порошенко на Мальдивы

21:45 1.02.2018
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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У администрации президента Украины Петра Порошенко прошла очередная акция сторонников экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

На этот раз активисты устроили настоящее шоу, показав отдых президента на Мальдивах. На фоне плаката с нарисованными океаном и пляжем они изображали отдыхающих с масками, ластами и прочими принадлежностями для плавания. При этом они скандировали «Чемодан-вокзал-Мальдивы» и призывали к отставке Порошенко, сообщает РИА «Новости».

Полиция наблюдала за акцией, но не препятствовала ей. Киевские правоохранители не усмотрели в происходящем никаких нарушений.

О проведении акции накануне заявил Саакашвили и пригласил на нее всех желающих. Он подчеркнул, что Порошенко позволил себе отдых за полмиллиона долларов в то время пока на Донбассе продолжаются боевые действия и украинские солдаты мерзнут в окопах.
 

Темы: Киев, Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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