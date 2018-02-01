Десять знаменитостей, которых Киев превратил в «украинцев»

Киевские власти продолжают записывать в украинцы всех, чьи имена несут на себе печать величия и исторических достижений

На этот раз украинский президент Порошенко назвал украинцем Сергея Королева. На самом деле великий советский конструктор украинцем себя не считал, как и десятки других людей, из которых Киев создает национальную мифологию.

Сергей Королев. Стоп-кадр из документального фильма

Грустным поводом для очередной попытки «черной приватизации» стала в среду кончина единственного космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, которую не оставил без внимания украинский лидер Петр Порошенко.

«Ушел в вечность Леонид Каденюк. Он встал в славный ряд украинцев, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие. Вечная память первому космонавту независимой Украины», – написал Порошенко в своем Twitter.

Леонида Каденюка действительно можно назвать украинцем. Родился он в Черновицкой области УССР. В советские времена вместе с другими космонавтами испытывал систему «Буран». После развала СССР он получил российское гражданство и до 1995 года служил в ВВС России. Затем Каденюк сменил гражданство на украинское и в 1997 году совершил космический полет продолжительностью 15 суток на американском космическом корабле-шаттле Columbia, после чего ушел в политику.

А вот Николая Кибальчича Порошенко зря записал в украинцы. И хотя известный изобретатель, революционер, террорист и участник покушения на российского императора Александра II родился на территории Черниговской губернии – украинцем он, строго говоря, не был. К слову, именем Кибальчича названа улица на Левом берегу Киева, и в принципе он как предтеча большевиков вообще должен подпадать под закон о «декоммунизации», но Порошенко предпочел, наоборот, зачислить его в сонм «украинских героев».

Кем же был первооткрыватель космоса

С Сергеем Королевым же дело обстоит гораздо сложнее. Родился будущий советский ракетостроитель в Житомире в семье учителя русской словесности из Могилева и дочери нежинского купца. Сторонники теории «украинства Королева» любят ссылаться на вступительную анкету, которую тот заполнял на безошибочном украинском языке при поступлении в Киевский политехнический институт (КПИ) в 1924 году. Там в графе «национальность» Королев назвался украинцем.

Но мало кто из них, видимо, брал в руки книгу «Королев. Факты и мифы» – фундаментальную биографию Королева, над которой около 30 лет работал советский журналист Ярослав Голованов. В ней детально описан и эпизод с заполнением анкеты при поступлении в КПИ:«А вот тут опять подсунули какую-то бумагу. Анкета. Надо заполнять. Дошел до графы «Национальность» и задумался. Действительно, а кто он, собственно, по национальности? Отец как будто бы был русским, а мама? Дед – тот уж точно украинец, да и бабушка тоже, конечно. Значит, мама украинка. А он? Русский или украинец? В доме говорили по-русски. С ребятами говорил по-русски. Все преподавание тоже по-русски. Украинский учили, но говорил по-украински он плохо. В общем-то можно писать и так и этак. Но раз он в Киеве, лучше, пожалуй, написать: «Украинец».

Почему в 20-е годы в Киеве лучше было сказаться «украинцем» – понятно: на тот момент в УССР проводилась активная «коренизация», и Королев счел нужным быть, как нынче модно говорить, в тренде. Впрочем, он был не единственным, кто так поступил. Но об этом позже.

Сторонники теории об «украинце Королеве» также забывают, что всего лишь через два года, заполняя уже в Москве анкету МВТУ имени Баумана, Королев написал, что он «русский». Они также не учитывают анкету арестованного, заполненную Королевым в Бутырской тюрьме в 1938 году, где он также указывает себя как русского. Это же следует и из протокола первого допроса. Позже, в 1954 году, в личном листке по учету кадров Королев вновь в графе «национальность» запишется русским.

Таким образом, Петр Порошенко то ли умышленно, то по глупости сотрудников своей пресс-службы в очередной раз подставился, записав Сергея Королева в украинцы. Но разве случай с Королевым был единственным? Отнюдь нет. Можно вспомнить как минимум еще 9 выдающихся деятелей истории, которые были записаны в украинцы политиками Незалежной.

Анна Ярославна

До сих пор свежа в памяти истеричная реакция Киева на ремарку президента России, которая прозвучала в мае прошлого года в Париже. Отвечая на вопросы журналистов, Путин «обидел» украинских русофобов, упомянув «русскую княжну Анну», дочь Ярослава Мудрого, ставшую королевой Франции и основательницей двух династий.

На это замечание Путина бурно отреагировал Порошенко и почти вся киевская печать, решив поучить истории и самого Путина, и жителей Франции, которые уже без малого тысячелетие называли свою королеву Анну Ярославну Анной Русской – Anne de Russie. Ранее лоббисты Киева во Франции даже добились того, что на памятнике этой княжне французские власти табличку «Анна Русская» заменили на «Анна Киевская». Ну хорошо хоть не «Анна Украинская».

Игорь Сикорский

Знаменитый уроженец Киева, русский и американский авиаконструктор, изобретатель первого в мире четырехмоторного самолета «Русский витязь» и серийного вертолета одновинтовой схемы также зачислен посмертно в украинцы. Но сам Сикорский называл себя русским, возможно, даже русским националистом, равно как и его отец, который состоял в «Киевском клубе русских националистов». К слову, живя в эмиграции в США, где Сикорский оказался после Октябрьской революции, он, по некоторым данным, вступил в местный «Русский национальный союз».

Отметим, что после переворота 2014 года имя Сикорского было присвоено Международному аэропорту «Киев» и Киевскому политехническому институту – тому самому, в котором учился Сергей Королев. Даже посольство США в Киеве находится теперь на ул. Авиаконструктора Сикорского, которая ранее называлась Танковой.

Казимир Малевич

Казимира Малевича – уроженца Киева, российского и советского художника-авангардиста, поляка по происхождению, многие современные киевские деятели записывают в украинцы. Они основываются на том, что Малевич написал на украинском языке немало статей об искусстве, а во время коренизации в 20-е годы, как и Сергей Королев, называл себя украинцем. Правда, после увольнения из Киевского художественного института он публично сказал: «Я больше не хочу быть украинцем». Большинство современников считали Малевича поляком.

Федор Достоевский, Илья Репин и Петр Чайковский

В декабре 2016 года экс-президент Украины Виктор Ющенко решил пополнить список знатных украинцев выдающимися именами Достоевского, Репина и Чайковского.

«Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин – «репа» – это украинский художник, Чайковский – «чайка» – это украинский композитор, Достоевский – это украинский писатель. Этот ряд можно продолжить на тысячи имен», – цитировала Ющенко «Украинская правда».

С чего вдруг Ющенко записал великого русского писателя и философа Достоевского в украинцы – вообще непонятно. Сам Федор Михайлович родился в Москве, его дед по матери происходил из Калужской губернии, по линии же отца корни Достоевского уходят в белорусское Полесье и Подольскую губернию, где куда проще найти польские корни, нежели украинские.

С живописцем Ильей Репиным, уроженцем Слобожанщины (современная Харьковская область), ситуация сложнее. Часть его творчества действительно навеяна мотивами культуры Малороссии и казачества, но разве можно так грубо отождествлять современное понимание украинства, уж тем более в трактовке Ющенко, с культурой Малороссии образца второй половины 19-го века?

То же самое касается и визитной карточки российской композиторской школы – Петра Ильича Чайковского, которого с середины нулевых годов политики активно записывают в украинцы. Корни Чайковского действительно уходят в Малороссию, и его прадед, например, будучи казаком, принимал участие в Полтавской битве. Дед Петра Ильича во время учебы в Киево-Могилянской академии сменил фамилию Чайка на Чайковский. Позже он был участником русско-турецких войн, а с 1785 года по указу императрицы Екатерины II вошел в дворянское сословие.

Сам Чайковский никаким украинцем не был и быть не мог. Хотя в ряде его произведений, например, в опере «Мазепа», колоритная культура Малороссии представлена достаточно широко. Есть у Чайковского и симфония № 2 «Малороссийская», которую украинская Википедия почему-то упорно называет «Украинской».

Кстати, прямо на майдане Незалежности расположено здание Киевской консерватории, которое с 1940 года носит имя Чайковского. Студенты консерватории шутят между собой, что если бы Чайковского не записывали в украинцы, консерватории, находящейся в центре Майдана, давно бы подыскали имя какого-то иного композитора.

Владимир Вернадский

Русского и советского ученого-естествоиспытателя, первого президента Украинской академии наук и лауреата сталинской премии I степени также любят записывать в украинцы, и так же зря. Вернадский, с одной стороны, критиковал царскую власть за притеснение малороссов – и персонально Александра II за Эмский указ 1876 года, который ограничивал использование «малорусского наречия».

Константин Циолковский

Известного русского и советского ученого, изобретателя и основоположника теоретической космонавтики тоже не гнушаются записывать в украинцы. Виной тому – корни известного на Волыни рода Циолковских, который восходит чуть ли не к самому гетману Войска Запорожского Северину Наливайко. При этом по отцовской линии Циолковский имеет скорее польские корни, а его мать – татарские. Ее предки еще во времена Ивана Грозного переселились в Псковскую губернию, что также исключает какую-либо духовную связь Циолковского с Украиной.

Николай Амосов

Выдающийся советский хирург, ученый-медик, кибернетик прославился тем, что в 1963 году первым в СССР провел протезирование митрального клапана сердца. Родился он в Новгородской губернии, учился в Архангельске, с 1953 года до самой смерти жил и работал в Киеве, отдавая себя всецело медицине и науке. В 2008 году в ходе телевизионного проекта «100 великих украинцев» в результате голосования телезрителей Амосов занял второе место, пропустив вперед «украинца» Ярослава Мудрого. Но был ли он украинцем?

«Я остаюсь русским человеком, но полвека прожил в Киеве, потому украино-русские дела меня кровно интересуют», – говорил о себе Амосов, и ему же принадлежат следующие слова: «Стремясь на Запад, нельзя забывать, что традиционно Украина связана с Россией. Разрыв этой нити нежелателен и невозможен. Украинская культура традиционно обогащается российской».

В общем, как видим, 10 вышеперечисленных деятелей на самом деле украинцами себя не считали, хотя большинство из них благосклонно относились и к Малороссии, и к Украине.

Зачем же записывают неукраинцев в украинцы? Сложно сказать. Ведь украинский народ все же подарил миру достаточно выдающихся людей, которые уж точно осознавали себя именно украинцами. Но с точки зрения Порошенко и других идеологов Майдана – их недостаточно. Они сколачивают на коленках новую нацию, а потому вынуждены скармливать простым согражданам мифы и сказки про «великих укров».

Когда есть герои, то вокруг них идеологи могут пытаться строить новое «стадо». А если героев мало, то, стало быть, и стадо твое «убогое».

Украине не на что опереться. Нет своей истории, нет своих достижений. Очень мало своих ярких личностей. Вся история отдает провинциальностью, сперва – российской, потом – советской. Поэтому идеологи вынуждены создавать ассоциации, имеющие политический смысл. Отсюда и битва за Анну Русскую, а теперь – и за Сергея Королева.

Автор - Алексей Нечаев