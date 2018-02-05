Роман Абрамович подал прошение о виде на жительство в Швейцарии

Основной владелец Evraz миллиардер Роман Абрамович обратился к швейцарским властям с просьбой предоставить ему вид на жительство в кантоне Вале еще в июле 2016 года, сообщают два швейцарских издания — Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung.

Согласно заявке, Абрамович хотел поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу народонаселения и миграции кантона Вале. Эту информацию обоим изданиям подтвердили в муниципалитете Бане, Государственном секретариате по миграции (SEM) и федеральной полиции. «Учитывая его финансовые ресурсы, он был бы очень интересным налогоплательщиком как для муниципалитета, так и для страны. Мы дали положительный ответ», — говорит глава миграционного отдела кантона Вале Жак Делаваллаз Le Matin Dimanche.

Как объясняют Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, Абрамович, скорее всего, собирался получить вид на жительство, договорившись с властями об уплате т.н. паушального, или порасходного налога, когда физлицо платит не с доходов, а с расходов.

Однако в июне 2017 года Абрамович отозвал заявление о предоставлении вида на жительство. О причинах такого решения миллиардера издания не пишут — бизнесмен обратился в торгово-коммерческий суд в Цюрихе с требованием запретить газетам раскрывать подробности ситуации, и 2 февраля суд принял сторону российского бизнесмена. «Редакция продолжит борьбу за право раскрывать информацию, которая, на наш взгляд, представляет общественный интерес», — пишет Le Matin Dimanche.

В ноябре 2017 года Абрамович направил в адрес главы Федеральной полиции Николетты делла Валле личное обращение. В письме на двух страницах он говорит о своем намерении возобновить ходатайство о получении вида на жительства в кантоне Вале.

Эту информацию изданиям подтвердили в Государственном секретариате по миграции и Федеральной полиции, пишет РБК. Ответ был направлен Абрамовичу в декабре 2017 года, но письмо подписано не делла Валле, а ее уполномоченным юристом. Как отмечает Sonntags Zeitung, подробности ответного письма запретил разглашать суд. Однако общий смысл ответа издание передает — Абрамовичу объяснили, что отозванный запрос не может быть «разморожен», кроме того, Федеральная полиция не решает эти вопросы. Юрист лишь предложил российскому бизнесмену подать новое ходатайство в миграционное управление кантона. По сведениям изданий, такого ходатайства Абрамович пока не подал.

Представитель компании Millhouse (управляет активами Абрамовича) Джон Манн заявил Le Matin Dimanche, что не хотел бы комментировать личные дела бизнесмена.