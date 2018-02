Кто на самом деле сбил майора Филипова

Влиятельное американское издание The Washington Times считает, что это чужими руками сделали американцы

Роман Филипов. Фото с сайта vestiprim.ru

Атака из ПЗРК на штурмовик Су-25, которая произошла 3 февраля 2018 года, поднимает острые вопросы о незаконной торговле и распространении этого опасного оружия, которое, кстати, может быть применено против гражданских лайнеров вблизи аэропортов в любой точке мира.

Видео и фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают, что российский самолет был сбит вблизи города Серакиб (в провинции Идлиб), который контролируется отрядами Хаят Тахрир Аль-Шам, верными союзниками так называемой Свободной сирийской армии, спонсором и главным координатором которой является Вашингтон.

Само собой, американские чиновники отрицают, что США имеют отношение к поставкам ПЗРК сирийским боевикам — тем более того комплекса, из которого сбили русский штурмовик. Дескать, мало ли какое оружие находится на руках комбатантах — так в Соединённых Штатах толерантно называют головорезов-террористов.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, эта страна, как известно, стала черным рынком вооружения, в том числе новейшего. Учитывая «прозрачность» границ САР, провести сюда можно было что угодно, в том числе самые современные ПЗРК.

Правда есть и в том, что в период доминирования ИГ* на территории Сирии были разграблены склады правительственных войск САР, после чего началась бойкая торговля еще советскими стволами и ракетами. Это дает повод американцам утверждать, что они «белые и пушистые».

Однако в интернете гуляют снимки и видеозаписи, на которых запечатлены боевики «Исламского государства» с ПЗРК FIM-92 Stinger. Бородачи с удовольствием позируют с инновационными «убийцами самолетов», направив их в небо.

«Видеозаписи вооруженных групп и их арсеналы полезны для идентификации типов ПЗРК в Сирии, но они не дают сведения об их происхождении или поставщиках», — так отвечают американцы на обвинения независимых экспертов о незаконных поставках «Стингер» неправительственным отрядам. Тем более что на мутных снимках зачастую определить тип мобильного вооружения затруднительно, поскольку многие из ПЗРК похожи друг на друга. Как правило, это одноразовые пусковые установки в виде трубы, внутри которых расположены ракеты 1,5−1,8 м в длину, работающие по принципу «выстрелил и забыл». Вес такого оружия не превышает 19 кг. Их легко можно доставить в любую точку мира.

Начиная с конца 1960 годов, когда началось массовое производство ПЗРК, ВПК примерно двадцати стран произвели более миллиона переносных средств ПВО. Из-за того, что часть из них попала в руки террористов, было сбито от 29 до 40 гражданских самолетов в период с 1975 по 1992 гг., в результате чего погибли порядка 800 человек. Такие сведения привел Центр военных исследований США (Centre for Defence Studies).

При этом в независимости от типа применяемого боевиками ПЗРК, название «Игла» или «Стрела», подобно «Мухе» и «Калашу», стали шаблонами в разговорной речи на Ближнем Востоке, даже если речь идет, к примеру, о «китайце» FN-6, которым можно атаковать самолет, находящийся на высоте 3,5 км и на расстоянии 6 км. При этом румынская или украинская «Стрела-2» ограничены высотой 1,5 км и дальностью поражения 3,4 км.

Кстати, сирийские и иракские бойцы, опрошенные The New York Times, назвали Судан в качестве страны-поставщика FN-6. Пресс-служба Вооруженных сил этого государства, естественно, отвергла обвинения, заявив, что они направлены на «нанесение вреда нашим отношениям со странами, с которым они дружат». Тем не менее, именно армия Судана является одним из немногих известных импортеров ПЗРК FN-6, а её чиновники имеют славу «черных продавцов оружия». Отметим, что The New York Times опирается на анонимные источники, хотя называет информацию правдоподобной.

Более точные сведения могли бы дать сравнение номеров лотов и дат выпуска ПЗРК FN-6, которые были найдены в Сирии с оружием, которое закупил Судан. Однако Хартум отказывается от сотрудничества с заинтересованными сторонами, хотя и опровергает, повторимся, поставки боевикам.

Впрочем, «большинство из FN-6, которые мы получили, не сработали», — отметил один командир боевиков, который утверждал, что некоторые неисправные китайские ПЗРК взорвались во время пуска, убив или покалечив шестерых его людей. Бойцы из других отрядов также сообщили о проблемах с FN-6. Такую информацию привел женевский Институт международных исследований и развития, а факты перепроверили военные эксперты Марк Янссен и Ричард Райс.

Что касается «Стрелы» и «Иглы», по информации Стокгольмского института исследования проблем мира, всего в Сирию было поставлено примерно 17 тысяч ПЗРК, львиная доля которых составляет «Стрела-2», они были закуплены армией САР с 1970-го по 1983 год. Еще 300 «Игл» попали в САР в 2003 году якобы из Белоруссии. Следовательно, большинство из них уже имеет просроченный срок службы. В то же время, в отличие от современных мобильных средств ПВО старые ручные зенитные комплексы, особенно — советские, отличаются высокой надежностью и сохраняют работоспособность намного дольше, чем сказано в регламенте.

А вот оценка количества ПЗРК, приобретенных сирийскими вооруженными группировками, вообще не поддается анализу. Ясно, что у них имеются современные западные ручные ПВО, но эта информация, безусловно, является засекреченной. В частности, в 2012 году появились статьи, что американцы передали различным группировка в Сирии несколько десятков «Стингеров», после чего и появились фотографии позировавших с FIM-92 Stinger боевиков.

Тодд Вуд, выпускник Академии ВВС США, летчик, принимавший участие в специальных операциях поддержки отряда «Дельта, а ныне военный эксперт The Washington Times, рупора неоконов, обратил внимание, что до атаки на Су-25 современные ПЗРК не применялись, а также не было зафиксировано использования «Стингер» для террористических атак. Значит, кто-то надежно контролирует FIM-92 Stinger, несмотря на позирование с ними бородачей. Фотографии, скорей всего, были формой давления на Россию.

И вот был сбит российский штурмовик, его пилот, майор Филипов, героически погиб при попытке боевиков захватит его в плен. Велика вероятность, что за этой атакой стояли некие спецслужбы, заинтересованные в нагнетании обстановки и в обострении отношений между Москвой и Анкарой.

«Я думаю, что это были американцы. Возможно, это было сделано преднамеренно президентом Трампом, или, может быть, „глубинным“ государством, желающим войны с Россией», — написал Тодд Вуд на страницах The Washington Times.

По словам американского эксперта, бывшего боевого летчика, современные «Стингеры» сложно обмануть тепловыми ловушками, во всяком случае — теми, которые применяются на Су-25 («Грач») и А-10 («Бородавочник»). На более современных самолетах имеются, пишет он, эффективные контрмеры против FIM-92 Stinger, но не на старых штурмовиках. По этой причине, и русские, и американцы не переступали Рубикон, но теперь красная черта пройдена. Следовательно, логично ждать русской «ответки», причем необязательно в Сирии.

Итак, The Washington Times считает, что «возможно, Трамп хотел таким образом отправить сообщение Путину. Возможно, эти ПЗРК были тем самым „защитным смертоносным оружием“, что поставляется украинским солдатам в Донбассе. Так или иначе, но большого шума в пресс не было. …Может быть потому, что ни одна из сторон не хочет признать, что мы стали ближе к войне».

* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена

Автор: Александр Ситников