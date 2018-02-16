Михаил Саакашвили заявил о скором развале Украины

Экс-глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили назвал Украину мафиозным государством и предсказал скорый его распад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Die Presse.

По словам Саакашвили две трети капитала Украины принадлежит семерым олигархам. Причем, двоим из них – президенту Петру Порошенко и Ринату Ахметову – половина.

Политик заявил, что Украина как государство почти не функционирует, при этом в нем «орудуют полувоенные формирования», - используемые президентом.

Саакашвили полагает, что в скором времени Украина начнет разваливаться. От нее захотят отделиться румыны и венгры, проживающие в Буковине и Закарпатье. Экс-губернатор уверяет, что в этих регионах уже нарастают сепаратистские настроения. Кроме того, растет число украинцев, уезжающих за границу.

В начале недели Саакашвили был выдворен из Украины в Польшу. Оттуда он перебрался в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в ЕС. В то же время он заявил, что намерен законным путем вернуться на Украину и вернуть себе гражданство.

