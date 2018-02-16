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Михаил Саакашвили заявил о скором развале Украины

22:32 16.02.2018
Михаил Саакашвили. Фото с сайта georgiatimes.info
Михаил Саакашвили. Фото с сайта georgiatimes.info
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Экс-глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили назвал Украину мафиозным государством и предсказал скорый его распад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Die Presse.

По словам Саакашвили две трети капитала Украины принадлежит семерым олигархам. Причем, двоим из них – президенту Петру Порошенко и Ринату Ахметову – половина.

Политик заявил, что Украина как государство почти не функционирует, при этом в нем «орудуют полувоенные формирования», - используемые президентом.

Саакашвили полагает, что в скором времени Украина начнет разваливаться. От нее захотят отделиться румыны и венгры, проживающие в Буковине и Закарпатье. Экс-губернатор уверяет, что в этих регионах уже нарастают сепаратистские настроения. Кроме того, растет число украинцев, уезжающих за границу.

В начале недели Саакашвили был выдворен из Украины в Польшу. Оттуда он перебрался в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в ЕС. В то же время он заявил, что намерен законным путем вернуться на Украину и вернуть себе гражданство.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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17.02.2018, 01:46
Гость: 1

Дату, название программы и канал. Или ты уже забыл?
17.02.2018, 00:26
Гость: Миха

"Полувоенные формирования"-это эвфимическое наименование бандеробандитских шаек вооружённых головорезов, действующих безнаказанно под патронажем минАвакяна!
Саака стремится вернуться на Украину, так как у его женушки-голландки, Сандры Руллофс, гешефт-торговля свежеизъятыми человеческими органами, наверное, ещё с (авто)майдана( тогда много людей исчезло в Киеве, помимо потрошения выставленной напоказ майданной "небесной сотни"-нацики тогда первым делом захватили крематорий и круглосуточно жгли человеческие ошметки, заметая следы своего кровавого бизнеса)-в Одессе, Доме профсоюзов, михина Сандра была куратором-выгодополучателем органов большинства жертв..., ну, а тела человек 40ка оставили, для отмазки и отчёта, в подожжённом здании и потом показали на видюхах-моральные уроды комментили-измывались...
Теперь каратели готовятся в наступление-бандтрансплантологам раздолье, Михо чует выгоду и рвётся назад-разжигать пожар войны и "крышевать" кровавый семейный бизнес.
16.02.2018, 22:58
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Поздно спохватился! Кисель ТВ вангует распад Украины каждую неделю в течение последних четырёх лет...
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