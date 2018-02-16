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Поезда в Москву стали самыми прибыльными на Украине

09:09 16.02.2018
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Поезда российского направления стали самыми прибыльными на Украине по итогам 2017 года, пишет lb.ua.

По данным издания, наиболее доходным стал поезд из Киева в Москву. Он заполнялся в среднем на 77 процентов и принес 154 миллиона гривен (порядка 330 миллионов рублей) прибыли.

Вторым по популярности и, соответственно, доходности стал маршрут Одесса-Москва. Поезда этого направления в среднем заполнялись на 89% и принесли доход 98 млн гривен. В списке прибыльных железнодорожных направлений также значатся поезда «Хмельницкий-Москва», «Львов-Москва», «Ковель-Москва», «Харьков-Москва».

При этом пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в 2017 году стали глубоко убыточными. Общий убыток за год составил 3,5 млрд гривен (около 7,5 млрд рублей).

Темы: Украина, Железнодорожный транспорт в мире
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 15:42
Гость: Олеся

пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине

это то што на Иропу ?НИ!Автобусом дешевле буде удвое.
Уси автобусом чешут.
16.02.2018, 15:08
Гость: Контрразведчик

Будем пускать под "откос" на хохловской территории.)
16.02.2018, 14:45
Гость: Да нет,

ж/д перевозки - это бизнес. Окупается все, деньги идут. Какой смысл что-то менять?
А луганцы - что, если бы Киев профинансировал ремонт (за внятный откат) это одно, передали бы вагоны в Луганск. А так - свои же не будешь платить в эту прорву.
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