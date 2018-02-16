Поезда в Москву стали самыми прибыльными на Украине

Поезда российского направления стали самыми прибыльными на Украине по итогам 2017 года, пишет lb.ua.

По данным издания, наиболее доходным стал поезд из Киева в Москву. Он заполнялся в среднем на 77 процентов и принес 154 миллиона гривен (порядка 330 миллионов рублей) прибыли.

Вторым по популярности и, соответственно, доходности стал маршрут Одесса-Москва. Поезда этого направления в среднем заполнялись на 89% и принесли доход 98 млн гривен. В списке прибыльных железнодорожных направлений также значатся поезда «Хмельницкий-Москва», «Львов-Москва», «Ковель-Москва», «Харьков-Москва».

При этом пассажирские перевозки дальнего сообщения на Украине в 2017 году стали глубоко убыточными. Общий убыток за год составил 3,5 млрд гривен (около 7,5 млрд рублей).