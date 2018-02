На базе Хмеймим в Сирии заметили истребители пятого поколения Су-57

Россия перебросила на базу Хмеймим в Сирии новейшие истребители Су-57, заявил сирийский обозреватель Ваэль аль-Хусейни, опубликовав в своем твитере фото и видео прибытия Су-57 на российскую авиабазу.

На базу в Хмеймим, по данным аль-Хусейни, прибыли два истребителя Су-57, по четыре Су-35 и Су-25, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Официально Минобороны сообщения о переброске в Сирию Су-57 пока не прокомментировали.

Переброска этих новейших самолетов вместе с «летающим радаром» А-50У может означать не только желание испытать новейшие образцы авиатехники в боевых условиях, но и демонстрацию решительных намерений России в связи с начавшейся операцией правительственных сил в пригороде Дамаска Восточная Гута, которая уже вызвала обвинения со стороны представителя США в ООН Ники Хейли и арабских спонсоров группировок боевиков оппозиции, пишут "Ведомости".

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria

2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7

— Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.