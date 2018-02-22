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На базе Хмеймим в Сирии заметили истребители пятого поколения Су-57

12:33 22.02.2018
Фото с сайта army.mil
Фото с сайта army.mil
Сюжет: Сирийский кризис

Россия перебросила на базу Хмеймим в Сирии новейшие истребители Су-57, заявил сирийский обозреватель Ваэль аль-Хусейни, опубликовав в своем твитере фото и видео прибытия Су-57 на российскую авиабазу.

На базу в Хмеймим, по данным аль-Хусейни, прибыли два истребителя Су-57, по четыре Су-35 и Су-25, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Официально Минобороны сообщения о переброске в Сирию Су-57 пока не прокомментировали.

Переброска этих новейших самолетов вместе с «летающим радаром» А-50У может означать не только желание испытать новейшие образцы авиатехники в боевых условиях, но и демонстрацию решительных намерений России в связи с начавшейся операцией правительственных сил в пригороде Дамаска Восточная Гута, которая уже вызвала обвинения со стороны представителя США в ООН Ники Хейли и арабских спонсоров группировок боевиков оппозиции, пишут "Ведомости".

 

Су-57 (также известный как Т-50) разработан ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА). Работа над проектом была начата в 2002 году. В воздух российский истребитель пятого поколения впервые поднялся в 2010 году, в 2017 году было объявлено о завершении первого этапа его испытаний. Су-57 должен стать первым истребителем пятого поколения на вооружении у России.

8 февраля замминистра обороны Юрий Борисов объявил, что Минобороны начинают опытно-боевую эксплуатацию Су-57. Сколько самолетов поступило в Минобороны, Борисов не уточнил. Всего было построено 12 Су-57, десять из которых участвовали в испытаниях.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У был выведен из Сирии в декабре 2017 года, после того, как президент РФ Владимир Путин в очередной раз объявил о сокращении российской группировки войск в этой стране.

Темы: Сирия, Военная авиация РФ, Авиация, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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22.02.2018, 18:42
Гость: Закрытие неба в виде заявления

Это сильНо.
22.02.2018, 17:11
Гость: Гайдар из-за угла

А тебе лишь бы поумничать и поухмылятся !"Русский мир" спас Донбасс.Буряты уже не хотят быть русскими.И теперь тебе остается ,как истинному русскому, спасать Россию в Сирии.Будешь настоящей военной тайной.А дальше ты знаешь:
"Летят самолёты...Плывут корабли..."И большой большой салют с огромным приветом у вечного огня.
22.02.2018, 17:08
Гость: Просто интересно?

А почему Сосо Тифлисский не принял политическое решение о закрытии неба над СССР, 21 июня 1941 года? Сосо дурак был, или криптотроцкист?
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