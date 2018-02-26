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Украина осталась без друзей, констатировали в Раде

11:24 26.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Украина рассорилась со всеми своими соседями и «осталась без друзей». Такое заявление сделал депутат Верховной Рады, лидер партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, в сложившейся ситуации виновата внешняя политика руководства страны. «Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере сегодня, нашими друзьями никак не являются», - заявил политик.

Он добавил, что в ближайшее время отношения Украины с соседями, в том числе и с Россией, вряд ли улучшатся. Однако он уверен, что когда киевские власти прекратят политику угроз, то получится установить нормальные рабочие отношения с окружающими странами.

«После того, что украинская власть натворила, это будет труд неблагодарный, но мы его пройдет. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае рабочие отношения», - заявил он.

В последнее время у Украины испортились отношения с Польшей и Венгрией из-за закона об образовании, который ограничивает использование других языков на территории страны. В Будапеште считают, что данный закон нарушает права нацменьшинств. Варшава же, в свою очередь, осуждает позицию Киева по героизации украинских националистов.

Темы: Украина, Внешняя политика Украины, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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26.02.2018, 16:22
Гость: А КАК

с друзьями у России?
26.02.2018, 16:11
Гость: Vlad

Все верно, глупо часть своей страны считать врагом. Она может быть оккупирована врагом, но при этом своей не перестает быть.
26.02.2018, 15:37
Гость: ключник ада

У призрака и химеры друзья не имеют ни тени ни духа . Поэтому ночью и с факелами ищут скрепы , в ад .. ад ... ад.....
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