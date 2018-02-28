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Зятя Трампа лишили доступа к государственным тайнам США

13:57 28.02.2018
Джаред Кушнер. Фото с сайта wikimedia.org
Джаред Кушнер. Фото с сайта wikimedia.org
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Зять и старший советник президента США Джаред Кушнер лишен доступа к ежедневным сводкам, которые составляются для Дональда Трампа спецслужбами и содержат наиболее ценные секретные сведения.

Соответствующее решение, сообщает CNN, на прошлой неделе принял глава аппарата Белого дома Джон Келли. Уровень допуска Кушнера понизили с самого высшего до «секретного».

Как выяснила газета The Washington Post, власти как минимум четырех стран рассматривали возможность манипулирования Джаредом Кушнером, используя его «финансовые трудности и недостаток опыта во внешней политике».

В частности, такие планы обсуждались в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Израиле и Мексике, рассказали газете неназванные американские чиновники.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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28.02.2018, 17:41
Гость: славянин

Неожиданно и главное справедливо. Троцкисты-глобалисты в Америке особо строго блюдут свои секреты. У них на первом месте свои национальные интересы - Америка прежде всего и это правильно. К сожалению в России, все наоборот, и начиная с захвата власти в России псевдо-либералами и скрытыми троцкистами нашу страну сотрясали и продолжают сотрясать непрерывные предательства наших национальных интересов: вывозятся деньги, разрушается экономика, деградируют образование и наука, разваливается Армия.
28.02.2018, 16:09
Гость: Да,Донни!

Плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь, понимаш!
28.02.2018, 14:39
Гость: Algol

Так бы у нас "шерстянных"
А то все Трамп Трамп.
Сами то - хоть . смотрите.
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