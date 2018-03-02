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США назвали новые типы вооружений РФ нарушающими международные договоры

09:20 2.03.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Администрация США полагает, что новое вооружение, видеоролики о котором показали во время Послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию, демонстрирует нарушения Россией своих международных обязательств, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление представителя госдепа Хизер Нойерт.

"Россия более десятилетия разрабатывает дестабилизирующие оружейные системы, и это прямое нарушение своих обязательств по договорам", - сказала она на брифинге, уточнив, что в частности, речь идет о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"С 2014 года они не соблюдают (договор - ИФ): они разрабатывают крылатые ракеты наземного базирования средней дальности - в явное нарушение ДРСМД", - продолжила она.

При этом Нойерт подчеркнула, что информация о российском вооружении, полученная в четверг, не является новой для Вашингтона.

"Часть (сведений - ИФ), которые мы видели сегодня - это новая информация, а часть - информация, которую мы некоторое время отслеживали", - сказала она, добавив, что США не смогут предоставить общественности ряд сведений по этой теме.

Она также заверила, что президент США Дональд Трамп понимает, с какими угрозами приходится иметь дело США и их союзникам, и что он привержен задаче сохранять мировое лидерство за вооруженными силами США. По ее словам, проект оборонного бюджета США и новая ядерная доктрина отвечают этой задаче, в том числе, посредством модернизации американского ядерного арсенала.

Темы: США, Вооружения в России, Отношения России и США, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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02.03.2018, 16:41
Гость: фёдор

Конечно прекрасно составленная речь с компьютерной графикой не могла не тронуть большую часть далёких от реальной жизни собравшихся.В жизни всё не так и это знают все, кто реально служит.Это дает возможность и дальше грабить народ прикрываясь необходимостью защиты от запада.
02.03.2018, 15:16
Гость: ник

США как всегда навешивает Рф обязательств которые она на себя не брала, например по Минску, она гаран а на западе бухтели о исполнении каки то обязательств Россией.
02.03.2018, 13:51
Гость: геннадий

Вся внешняя политика англосаксов построена на трёх китах-ложь, виздипёшь и провокации.И менять свою политику они не намерены,но видимо вынуждены будут менять,так как фундамент этот трещит и скрепы-безнаказность,военное и техническое превосходство-рвуться.Процесс уже необратим,И чем быстрее мир поймёт это,политике этой придёт крах и "всесилию" США конец и за продолжение такой политикой можно будет получить приличного и безответного пенделя.
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