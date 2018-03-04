Военные США рассказали о тренировках солдат ВСУ на полигоне под Львовом

Украина переоборудовала бывший советский полигон Яворов, который расположен в Львовской области, и приспособила его для обучения солдат и офицеров своих Вооруженных сил. Ежедневно на нем проходят занятия, которые проводят инструкторы из США, Канады, а иногда и из Литвы и Великобритании. Об этом пишет французское издание Le Temps, которое поговорило с американскими военнослужащими, приехавшими проводить тренировки для ВСУ.

Издание указывает, что в постоянном порядке на базе присутствуют 200 американских и 250 канадских военнослужащих. Для них были построены отдельные казармы. У инструкторов свой распорядок, отличный о того, который есть в украинских подразделениях, свой спортзал.

Американские военнослужащие заверили издание, что программа обучения солдат ВСУ не связана с конфликтом Киева с Россией, а направлена на то, чтобы привести украинскую армию в соответствие со стандартами НАТО, пишет РБК.

По словам канадского сержанта Рауля Захара, украинцы пока не могут вступить в НАТО и не будут готовы к этому в ближайшие 10–15 лет.

Всего, по данным издания, с 2015 года на полигоне Яворов прошли обучение порядка 6 тыс. украинцев.

«В 2015 году украинцы обратились за помощью, и канадцы первыми ответили «да», — заверил майор Джефф Дей, заместитель командующего второй канадской механизированной бригадой Вооруженных сил Канады. По его словам, с 2015 года канадские военные приезжала на западноукраинский полигон пять раз. Он добавил, что им было поручено разработать специальную учебную программу для подготовки украинских солдат в рамках операции UNIFIER. На сайте Минобороны Канады говорится, что миссия была организована по просьбе Киева и нацелена на поддержку ВСУ, основное внимание уделяется военной подготовке.