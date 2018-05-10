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Арбитраж в Гааге удовлетворил иск украинских компаний к России

17:45 10.05.2018
Зал заседаний. Фото с сайта wikimedia.org
Зал заседаний. Фото с сайта wikimedia.org
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Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге, вынес решение по иску ряда украинских компаний против России в связи с присоединением Крыма.

В документе, опубликованном на сайте палаты, говорится, что арбитраж 23 марта "объявил об окончании слушания дела", а 2 мая 2018 года "вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков". К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточняется.

В то же время юридическое издание Law360 сообщает: арбитраж присудил украинским компаниям $159 млн. По данным информагентства УНИАН, арбитры признали Россию ответственной за экспроприацию ряда жилых и коммерческих объектов недвижимости в Крыму, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры, и постановили государству выплатить компенсацию в размере около $130 плюс проценты – порядка $20 млн, сообщает «Право.ру».

Кроме того, трибунал постановил, чтобы ответчик выплатил компенсацию истцам за их юридические расходы и издержки на арбитражное разбирательство.

Отмечается, что истцами по этому делу выступили 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 00:48
Гость: из киева

Это очень интересный момент - ни в исковых заявлениях, ни в ходе слушаний. ни в решении суда вопрос принадлежности Крыма не затрагивался. Речь шла исключительно о праве собственности - у объектов были законные владельцы, которые её лишились, при этом никакие переговоры с ними не велись и никакие претензии к ним не выдвигались. А у объектов появились новые владельцы, причем в полном соответствии с российскими законами, и с бумагами у них полный порядок. Поэтому иски адресованы не новым владельцам, а российскому государству, создавшему юридические возможности для этой правовой коллизии. В этом и была главная интрига этого процесса - признает ли суд претензии украинских собственником именно к РФ? Признал! Никаким признанием принадлежности Крыма России здесь и не пахнет.
Чтобы "взыскать с Украины за убытки в связи с санкциями" также необходимо решение международного арбитражного суда. Это вряд ли, но вам никто не может запретить попробовать.
10.05.2018, 22:37
Гость: Татьяна Алексеевна

ПОМЕЧТАЙТЕ. Арбитраж не может принять решение о принудительном взыскании(так правильно) путем конфискации.
10.05.2018, 22:10
Гость: Белая Русь

Сумма не очень вроде большая. За какие активы откупились?
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