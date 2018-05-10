Арбитраж в Гааге удовлетворил иск украинских компаний к России

Арбитраж, созданный при Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге, вынес решение по иску ряда украинских компаний против России в связи с присоединением Крыма.

В документе, опубликованном на сайте палаты, говорится, что арбитраж 23 марта "объявил об окончании слушания дела", а 2 мая 2018 года "вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков". К какому заключению пришли судьи, в сообщении не уточняется.

В то же время юридическое издание Law360 сообщает: арбитраж присудил украинским компаниям $159 млн. По данным информагентства УНИАН, арбитры признали Россию ответственной за экспроприацию ряда жилых и коммерческих объектов недвижимости в Крыму, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры, и постановили государству выплатить компенсацию в размере около $130 плюс проценты – порядка $20 млн, сообщает «Право.ру».

Кроме того, трибунал постановил, чтобы ответчик выплатил компенсацию истцам за их юридические расходы и издержки на арбитражное разбирательство.

Отмечается, что истцами по этому делу выступили 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.