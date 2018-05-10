]]> ]]>
Главная В мире Новости

США введут новые санкции против Ирана уже на следующей неделе

12:10 10.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

США введут дополнительные санкции против Ирана уже на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, США вернут все санкции, которые были введены до заключения сделки по иранской ядерной программе. Кроме того, будут введены новые санкции. Она заявила, что Вашингтон хочет убедиться в том, что Иран не сможет заполучить ядерное оружие.

«Пока мы не удостоверимся в этом, мы будем продолжать оказывать максимальное давление, вводить неимоверные санкции против Ирана», - заявила Сандерс.

В минувший вторник, 8 мая, Дональд Трам объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций со стороны США и Совета Безопасности ООН. При этом Трамп заявил, что США готовы заключить новое соглашение, но выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.

Темы: Дональд Трамп, Иран, США, Экономические санкции и эмбарго, Ядерная программа Ирана
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.