США введут новые санкции против Ирана уже на следующей неделе

США введут дополнительные санкции против Ирана уже на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

По ее словам, США вернут все санкции, которые были введены до заключения сделки по иранской ядерной программе. Кроме того, будут введены новые санкции. Она заявила, что Вашингтон хочет убедиться в том, что Иран не сможет заполучить ядерное оружие.

«Пока мы не удостоверимся в этом, мы будем продолжать оказывать максимальное давление, вводить неимоверные санкции против Ирана», - заявила Сандерс.

В минувший вторник, 8 мая, Дональд Трам объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций со стороны США и Совета Безопасности ООН. При этом Трамп заявил, что США готовы заключить новое соглашение, но выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.