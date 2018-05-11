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В Раду внесен законопроект об отмене Дня Победы

14:04 11.05.2018
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В Верховной раде был зарегистрирован законопроект об отмене празднования дня Победы 9 мая, пишет газета "Комсомольская правда".

Автором инициативы выступил внефракционный депутат Андрей Денисенко. Документ предлагает перенести праздничный нерабочий день с 9 мая на 8 мая.

«Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" перенести на 8 мая - "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения"», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Украинские депутаты уже давно пытаются перенести день Победы на 8 мая, так как именно в этот день жертв Второй мировой войны вспоминают в Европе. Издание отмечает, что в последние года на Украине внен целый ряд изменений в календарь праздников. В частности, Украина больше не отмечает День защитника Отечества 23 февраля.

Темы: Украина, Праздничные дни и памятные даты в мире
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Комментарии читателей
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11.05.2018, 17:49
Гость: Киевский

Рановато еще зимой пугать ,лето на носу.
Это в октябре положено)))на лето у вас другая страшилка
11.05.2018, 17:16
Гость: именно!

Оно и правильно. Им то какая победа? Они на стороне побеждённых были.Так что для бандитов-бандеровцев и их потомков это совсем не праздник)
11.05.2018, 15:38
Гость: неври патолог

Украинские депутаты могут всё, ну почти всё. Даже изменить орбиту Луны.Но газ всё равно придется покупать и плакать, покупать и плакать. Бог не фраер и зиму не отменит,это мы знаем без украинских депутатов.
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