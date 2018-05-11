В Раду внесен законопроект об отмене Дня Победы

В Верховной раде был зарегистрирован законопроект об отмене празднования дня Победы 9 мая, пишет газета "Комсомольская правда".

Автором инициативы выступил внефракционный депутат Андрей Денисенко. Документ предлагает перенести праздничный нерабочий день с 9 мая на 8 мая.

«Предлагается праздничный нерабочий день с 9 мая "Дня победы над нацизмом" перенести на 8 мая - "День победы над нацизмом в Европе и День памяти и примирения"», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Украинские депутаты уже давно пытаются перенести день Победы на 8 мая, так как именно в этот день жертв Второй мировой войны вспоминают в Европе. Издание отмечает, что в последние года на Украине внен целый ряд изменений в календарь праздников. В частности, Украина больше не отмечает День защитника Отечества 23 февраля.