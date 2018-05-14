]]> ]]>
Главная В мире Новости

Убийца российского дипломата в Ираке приговорен к смертной казни

16:47 14.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В Ираке к смертной казни через повешение приговорен боевик, обвиняющийся в убийстве российского дипломата в 2006 году, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Обвиняемый признался в похищении четверых иностранцев в составе группы вооруженных людей. Затем боевики расправились с заложниками и сбросили тела в реку Тигр.

«Террорист был вовлечен в убийство одного из российских дипломатов», - говорится в постановлении суда. В документе отмечается, что боевик был приговорен к высшей мере наказания в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

Ранее суд также приговорил двоих из нападавших к смертной казни, а один из нападавших был ликвидирован.

Группа террористов напала на бронированный автомобиль посольства России в Багдаде 3 июня 2006 года. При атаке погиб сотрудник дипмиссии Виталий Титов, четверо дипломатов и секретарь были захвачены в качестве заложников. Боевики потребовали вывести из Чечни федеральные войска. Позже все заложники были казнены.

Темы: Ирак, Борьба с терроризмом в мире, Исламистские экстремисты и террористы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.05.2018, 17:40
Гость: игорь

Давно умиляет термин "были казнены". Потешно, бандиты получили государственное право казнить людей. Скоро будем читать - преступник казнил работников банка после того как они отказались открыть сейф))))))
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.