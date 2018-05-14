Убийца российского дипломата в Ираке приговорен к смертной казни

В Ираке к смертной казни через повешение приговорен боевик, обвиняющийся в убийстве российского дипломата в 2006 году, пишет «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Обвиняемый признался в похищении четверых иностранцев в составе группы вооруженных людей. Затем боевики расправились с заложниками и сбросили тела в реку Тигр.

«Террорист был вовлечен в убийство одного из российских дипломатов», - говорится в постановлении суда. В документе отмечается, что боевик был приговорен к высшей мере наказания в соответствии с законом о борьбе с терроризмом.

Ранее суд также приговорил двоих из нападавших к смертной казни, а один из нападавших был ликвидирован.

Группа террористов напала на бронированный автомобиль посольства России в Багдаде 3 июня 2006 года. При атаке погиб сотрудник дипмиссии Виталий Титов, четверо дипломатов и секретарь были захвачены в качестве заложников. Боевики потребовали вывести из Чечни федеральные войска. Позже все заложники были казнены.